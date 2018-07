Geschafft: Symbolisches Bäumchen thront am First

Zwischenetappe an einem Neubau, dem die Bevölkerung nach wie vor Skepsis entgegenbringt: Auf dem Grundstück der ehemaligen „Alten Sparkasse“ in der Montfortstraße wurde am Dienstagabend Richtfest gefeiert. Während Zimmermeister Stephan Sprenger mit seinen Männern zum traditionellen Spruch in die Höhen des Wohn-und Geschäftshauses kletterte, ging Architekt Andreas Schumacher auf das „Abenteuer“ Bebauung des Grundstücks „Alte Sparkasse“ ein.

Ist der Beruf des Architekten grundsätzlich schon ein Abenteuer, gelte dies insbesondere für das Projekt in der Montfortstraße, meinte der Planer beim Richtschmaus im Erdgeschoss des Baues. Nach mehreren Anläufen und einer öffentlichen Diskussion, was auf dem Gelände denn entstehen solle, hätte man schließlich einen Entwurf zur Genehmigung gebracht, der den rätlichen Segen bekommen habe. Nach Worten des Planers füge sich das nun realisierte Gebäude homogen ins Stadtbild ein, würde dabei aber trotzdem das Baujahr 2011 nicht verleugnen. Freilich, so der Architekt, „wäre es nach uns gegangen, hätten wir uns gerne noch etwas mehr Mut zur Moderne gewünscht.“

Schumacher zeigte sich überzeugt, dass bei der Planung eines Gebäudes in der Innenstadt neben städtebauliche Rahmenbedingungen vor allem das Raumprogramm eine große Rolle spielen würde. Sprich; die spätere Nutzung. In diesem Zusammenhang sprach der Architekt von einer „Renaissance des Wohnens in der Stadt“. Veränderte Arbeitswelten, hohe Mobilität, neues ökologisches und ökonomisches Bewusstsein und die Alterung der Gesellschaft würden das Wohnen in der Stadt wieder sehr attraktiv machen. Schließlich und endlich: „Die Wohnung in der Stadt ist bei momentan steigenden Mieten ein sicheres Investment.“ (alx)