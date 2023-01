Gern gesehen und fleißig: Sammler vom Fanfarenzug Montfort sind unterwegs

Nach Dreikönig wollen üblicherweise viele ihre inzwischen nadelnde Weihnachtsfest-Dekoration loswerden. Einige warten zwar mit der Christbaum-Entsorgung bis Mariä Lichtmess am 2. Februar, dem offiziellen Ende der Weihnachtszeit (40 Tage nach Weihnachten). Jedoch zum Abtransport der meisten Christbäume hat nun wieder traditionsgemäß der Fanfarenzug Montfort aufgerufen.

In den entsprechenden Abholgebieten durften die Bäume angemeldet werden. Das erfolgt inzwischen überwiegend online, verbunden mit der Bitte um eine freiwillige Spende. Die dient der Beschaffung von neuen Häsern beziehungsweise der Nachwuchsförderung im Fanfarenzug Montfort.

Spende schwankt zwischen zwei und 50 Euro

Pro Baum sind die Summen, die da zusammenkommen, allerdings recht unterschiedlich – vom Minimalbetrag von zwei bis zu 50 Euro wurden gespendet. Viele hätten überwiesen, aber zahlreiche Haushalte wurden persönlich besucht, je nach Wunsch. In den vergangenen Jahre war das wohl eher schwierig, und es sei die Lage wie vor der Pandemie noch nicht erreicht, bilanzierte vorläufig der Vorsitzende des Fanfarenzugs Montfort, Christian Bär.

Allerdings ist er an diesem Samstag bestens gelaunt, denn: „Über 450 Bäume sind angemeldet, 15 Helferinnen und Helfer machen mit. Wir können dank der Firmen Mägerle, Huber und neu auch der Brochenzeller Firma Weißhaupt entsprechende Fahrzeuge nutzen.“ Dabei sei die Menge letztlich nicht sicher zu bestimmen, weil regelmäßig deutlich mehr Bäume zusammenkommen. Bär sieht das gelassen: „Christbäume sind halt wie Rudeltiere“, hier wie da kämen immer welche dazu. Manche seien auch zu spät herausgestellt – oder zu gut getarnt, die kämen dann nach Anruf noch am Montag dran.

Weihnachtsbäume aus Schneehaufen ausbuddeln – nur eine Erinnerung

Gestartet worden ist am Samstag um 8.30 Uhr am Sportgelände Ried. Da traf man sich auch gut gelaunt und bunt gemischt zur Mittagspause. Ein Helfer erinnert sich an Sammlungen mit „vollem Ölzeug“, ein anderer an das „Ausgraben von Weihnachtsbäumen aus Schneehaufen.“ Im Gegensatz dazu sei das heute mit Sonnenschein und Frühlingstemperaturen eine leichtere Übung. Christian Bär sagt: „Zum Glück ist das einzige aufführungsfreie Wochenende der Fasnetssaison schön geblieben.“ Das hoffe man auch für die zahlreichen Auftritte des Fanfarenzugs, die bis Aschermittwoch noch anstehen.

Ein Teil der „Ernte“ geht als Funken-Brennmaterial nach Bürgermoos, der andere Teil wird am Lagerplatz Büchel zwischengelagert und endet als Hackschnitzel oder Pellets. Und wer den Termin verpasst hat, kann sich zur Entsorgung an die Abfallzentren wenden.