Gemeinsam verschönern wir unseren Sinnesgarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Coronabedingt war solch eine Aktion erst zum jetzigen Zeitpunkt möglich. Umso mehr freut es Frau Widmann in ihrer neuen Funktion, am Samstag 26.06.2021 einige ehrenamtlich Engagierte begrüßen zu dürfen und mit ihnen den Tag zu gestalten.

Sechs ehrenamtlich Engagierte halfen bei den Gartenarbeiten im sogenannten „Sinnesgarten“. Dieser soll seinem Namen entsprechend die verschiedensten Sinne anregen. So gibt es beispielsweise einen Barfußpfad und ein Klangkarussel. Bei der Aktion galt es die Hochbeete auszubessern und mit frischen Kräutern zu bepflanzen, den Rasen zu mähen, neue Blumenbeete anzulegen und vieles mehr. Alle Helfer waren bei schönstem Wetter tatkräftig mit dabei und hatten großen Spaß bei der Arbeit im Freien.

Anregende Gespräche und ein wunderschön gestalteter Garten rundeten den Tag ab. So empfand es auch der ehrenamtlich Engagierte Walter Lechler: „Wir hatten heute einen wunderschönen, arbeitsreichen Tag zur Wiederherstellung unseres Sinnesgartens. Der Sinnesgarten ist in unserer Einrichtung für alle Bewohner und Mitarbeiter ein beliebter Aufenthaltsplatz. Ein gemeinsames Team von Ehrenamtlichen und unserer Ehrenamtskoordinatorin ist es zu verdanken, dass wir heute einen großen Schritt weitergekommen sind“. Auch für Alessa Widmann war es ein „ganz besondere Tag“. „Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle ehrenamtlich Engagierten der Diakonie Pfingstweid!“