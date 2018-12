Gemeinderat verschiebt die Entscheidung über Kreisverkehr ergebnisoffen in die Haushaltsberatung

Von Aalener Nachrichten

Ein Raubüberfall hat sich am Donnerstag gegen 17. 15 Uhr in der Straßenunterführung in Richtung Taubental ereignet. Ein unbekannter Mann nötigte zwei Jugendliche nach mehreren Schlägen dazu, in Richtung Fußweg beim Fehrleparkhaus zu laufen. Dort wurde einer der Jugendlichen von einem weiteren Täter, nach Polizeiangaben vermutlich türkischer Herkunft, aufgefordert, seinen Geldbeutel auszuhändigen.

Nachdem dieser ihm einen geringen Geldbetrag übergab, holte sich der Täter noch Münzgeld aus der Jackentasche und schubste den ...