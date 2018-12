Gemeinderat gibt 410 500 Euro frei: Bädle-Planung läuft weiter

Beim Haushaltsentwurf 2019 geht es derzeit um eine Deckungslücke in Höhe von 14,9 Millionen Euro. Die resultiert vor allem aus geplanten Investitionen in Höhe von 22,7 Millionen Euro. Der Gemeinderat muss fünf Millionen Euro aus der Projektliste herausstreichen. Die dann weiterhin fehlenden Mittel sollen aus der Liquidität kommen (fünf Millionen Euro), zugleich müssen 4,5 Millionen Euro an Krediten aufgenommen werden. Der Schuldenstand liegt laut Stadt aktuell bei etwa 13,3 Millionen Euro. Pro Jahr tilgt die Stadt etwa eine Million Euro. Das heißt, am Ende kommenden Jahres hätte Tettnang Schulden in Höhe von 16,8 Millionen Euro - das entspräche in etwa dem Stand von 2012. (hil)