Gemeinderat berät vorab über Schwimmbadsanierung

Noch in dieser Woche berät der Gemeinderat Tettnang über die Priorisierung aller Bauprojekte der Stadt. Nicht-öffentlich, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt. Das stört Michael Trippel vom Förderverein zur Erhaltung des Freibades Obereisenbach.

Er und weitere Mitstreiter haben in der Vergangenheit dafür gekämpft, dass der Gemeinderat einer vollumfänglichen Sanierung des Bades zustimmt. Auf dem notwendigen Betrag für die Sanierung liegt bis zur Haushaltsberatung allerdings noch ein Sperrvermerk. „Wir haben Unterschriften und Postkarten an den Gemeinderat übergeben“, sagt Trippel. Auch eine Demo sei geplant gewesen. Doch nun, so befürchtet er, könnte das Thema hinter verschlossenen Türen entschieden werden. „Das Bad ist in der Region verwurzelt“, sagt er.

Doch Bürgermeister Bruno Walter beschwichtigt: „Die Entscheidungsfindung wird natürlich öffentlich stattfinden.“ Das Treffen jetzt sei eine reine Infoveranstaltung für den Gemeinderat. Danach würde darüber öffentlich abgestimmt werden. „Wir werden mit den Themen natürlich auch in die Ortschaftsräte gehen.“ Die fertige Projektliste soll Vorhaben der kommenden fünf Jahre beinhalten. Bürgermeister Walter sieht in der Erfüllung von Pflichtaufgaben, wie der Kinderbetreuung derzeit eine zentrale Aufgabe für die Stadt. Der Betrieb oder der Bau eines Freibades sei hingegen eine freiwillige Aufgabe, stellt er klar. „Das ist ein Totschlagargument“, sagt hingegen Michael Trppel. Er wünscht sich von den Räten eine Entscheidung, die „über die aktuelle Wahlperiode hinausragt“, wie er sagt.