Gemeinden laden zum Ökumenischen Friedensgebet

Die St- Gallus-Gemeinde und die Martin-Luther-Gemeinde laden monatlich zum ökumenischen Friedensgebet in die Schlosskirche ein. Das nächste Friedensgebet findet am Sonntag, 8. Mai, um 18.30 Uhr statt.

„Um Frieden bitten, betend, singend und schweigend – das ist das, was wir tun können angesichts des furchtbaren Krieges in der Ukraine und der vielen anderen Kriegsgebiete dieser Welt!“, heißt es in einer Ankündigung der Gemeinden. Das Friedensgebet wird getragen von einem ökumenischen Team gemeinsam mit Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner und Pfarrer Hermann Riedle.

Die weiteren Termine sind die Sonntage: 12. Juni, 10. Juli, 14. August, 11. September, 9. Oktober, 13. November und 18. Dezember.