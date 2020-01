Gemeinde begrüßt Kirchengemeinderäte

In der Tettnanger Schlosskirche hat am Sonntag ein besonderer Gottesdienst stattgefunden, der so nur alle sechs Jahre begangen wird. Dies erklärt sich aus der sechsjährigen Amtszeit eines evangelischen Kirchengemeinderates. Zu festlichen Orgelklängen zogen die alten und die neuen Kirchengemeinderäte zusammen mit der Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner und dem Pfarrer Thomas Wagner in die Kirche ein.

Martina Kleinknecht-Wagner ging anschließend auf die wichtigen Funktionen eines Kirchengemeinderates ein – sie seien Wächter für die christlichen Werte. Sie müssten darauf Acht geben, dass niemand unter die Räder käme, weshalb sie auch für die Erschaffung einer menschenfreundlicheren Gesellschaft stünden, so die Pfarrerin. Dies geschehe durch das Behüten und Bewahren von Gottes Wort. Kleinknecht-Wagner dankte den scheidenden Kirchengemeinderatsmitgliedern für die wertschätzende und konstruktive Zusammenarbeit.

Stellvertretend für die ausscheidenden Mitglieder ließen Ute Kessler-Ploner und Nadine Schmid die gemeinsamen sechs Jahre Revue passieren. Dabei resümierten sie, dass man viel zusammen geplant und ausgeführt habe. Manchmal auch aneinander ein wenig gelitten und miteinander gestritten habe, wenn auch immer nur kurz. Diese Aussage führte zur allgemeinen Erheiterung der Gemeinde. Man habe in den vergangenen Jahren wichtige Entscheidungen getroffen und viel Gutes auf den Weg gebracht. Beispielsweise die Planung des Umbaus des Gemeindehauses, der in diesem Jahr beginnt, oder auch die Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare. Allen scheidenden Kirchengemeinderatsmitgliedern erteilten Wagners einen persönlichen Segen.

Im Anschluss an die Verabschiedung sang die Gemeinde gemeinsam das Kirchenlied: „Strahlen brechen viele aus einem Licht.“ Dessen Metaphorik „Zweige wachsen viele aus einem Stamm / Unser Stamm heißt Jesus Christus“ griff Kleinknecht-Wagner in ihrer Predigt auf, in der sie dazu aufrief, dass Menschen ihr Tun unter Gottes Wort stellen sollten. Sie mahnte an, Gott nicht für das eigene egoistische Wollen zu missbrauchen. Viele Menschen würden sich fragen, warum Gott so viel Leid in der Welt zulasse. Die Pfarrerin forderte dazu auf, Gott nicht zwingen zu wollen, etwas für sich zu tun, sondern in sich selbst hineinzuhorchen, um Gottes Willen zu erkennen. Gott wolle durch Menschen wirken. Die Andockung des eigenen Tuns an Gottes Willen sei essentiell. Sie habe dieses Gottesvertrauen und das Ringen darum, das Richtige zu tun deutlich in der gemeinsamen Arbeit der vergangenen sechs Jahre gespürt und wünsche sich dies auch für die Zusammenarbeit mit dem neuen Kirchengemeinderat. Ebenfalls freue sie sich auf neue Ideen und darauf, neue gemeinsame Wege zu gehen.

Nicole Worms aus Neukirch wurde als neue Kirchenpflegerin im Gottesdienst vereidigt. Martina Kleinknecht-Wagner lobte ihr zuvor geleistetes ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde. Durch Nicole Worms offenes und freundliches Wesen und ihre gründliche und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sei sie die perfekte Besetzung, um das Geld der Gemeinde achtsam zu verwalten. Das spontan vorgetragene Geburtstagsständchen „Viel Glück und viel Segen“ rührte Worms zu Tränen.

Im Anschluss zeigte der neue Kirchengemeinderat in einer gemeinsam vorgetragenen Lesekollage, dass die Neuen für Vielfalt stünden, sie aber durch Gottes Wort geeint wären. Der neue Kirchengemeinderat wurde vereidigt, indem er gemeinsam sein Amt mit den Worten „Ja, mit Gottes Hilfe“ annahm.

Sowohl die scheidenden, als auch die zukünftigen Kirchengemeinderatsmitglieder erhielten eine Kerze als Geschenk. Diese verdeutlichte, dass jeder, egal ob ausscheidendes oder aktives Mitglied des Gremiums, ein wichtiger Teil der Gemeinde bleibe. So sah das auch Markus Stein, ausscheidendes Kirchenratsmitglied, der insgesamt zwölf Jahre dieses Amt bekleidete, im anschließenden Gemeindehock. „Es war eine sinnstiftende Zeit. Jetzt ist es an der Zeit, neuen Menschen und Ideen Platz zu machen.“ Doch weiterhin möchte er aktiv gestaltendes Mitglied der Gemeinde bleiben.