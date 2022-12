Gelungenes Nikolausturnen des Turnverein Kressbronn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mittlerweile schon zur Tradition des Turnvereins geworden ist das Nikolausturnen. Für all die Turn- und Taekwondo-Kinder ist es der Höhepunkt des Jahres, wenn sie zeigen dürfen, was sie das Jahr über gelernt haben.

Der Nikolaus begrüßte die Kinder und seine Musikanten stimmten weihnachtliche Lieder an.

Dass Wandern richtig Spaß machen kann, zeigten die Kleinsten vom Eltern-Kind-Turnen von Andrea Reichartinger, Steffi Schneider, Fiona Zink und Kathrin Gentzcke. Die Kleinkinder von Julia Matenaer halfen fleißig bei der Apfelernte mit. In einen bunten Weihnachtszirkus mit mutigen Raubkatzen nahmen uns die Kleinkinder von Catalin Weihs mit. Die vielen Vorschul-Artisten von Kirsten Loritz zeigten eine Turngala mit einem bunten Mix. Bei den Bregenzer Festspielen wirbelten die Mädchen der 1. Klasse unter Julia Matenaer, Dominique und Jasmin Essink wie die großen Stars auf der Bühne herum. Als Nikolaus aus Südkorea zeigte die Taekwondo-Gruppe mit ihrem Trainer Michael Förg was sie alles beherrschen. Richtig krachen ließen es die unzähligen Mädels von der Hip-Hop-Gruppe beim Seehasenfest. Trainiert werden die Mädels in 3 Gruppen von Carina und Maya Philipp sowie Lena Müller und Lisa Kempter. Als turnende Pinguine vom Sealife kamen die Buben der 1. und 2. Klasse von Dietmar und Amanda Fischer sowie Jelena Bektas. Dass im Sommer das Schwimmen im See das Highlight ist, bewiesen die Mädchen der 2. und 3. Klasse, geleitet von Adriana Pichler, Isabelle Essink und Klara Geßler. Den „Hohen Kasten“ bestiegen und beturnten die Mädchen von Theresa Pfanner und Franziska Stehle. Zu einem Angel-Erlebnis luden die Mädchen ab der 4. Klasse ein, gemanagt von Emilia Emenegger, Nicole und Martina Göhrig. Einen Großeinsatz hatte die Wasserschutzpolizei mit den Turnerinnen von Mirjam Gauger. Wie man ein SUP-Brett zum Wellenreiten nutzen kann zeigten die Turnerinnen von Doris Binzler auf der Airtrack.

Mit einem abschließenden Weihnachtslied verabschiedeten sich all die vielen Turnkinder mit ihren Übungsleitern vom Publikum.

Ein herzliches Dankeschön an alle Übungsleiter/innen für ihre tollen Vorführungen, dem superschnellen Umbauteam, allen Helfern und ganz besonders dem Musik- und Ansageteam mit Mia Widmann, Luisa Rapp, Franziska Stehle und Theresa Pfanner. Es war wieder ein gelungenes Nikolausturnen mit rund 250 Kindern.