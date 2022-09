Gelungenes Fußballcamp des VfB Stuttgart in Krumbach

Zum dritten Mal gaben der SV Tannau und der TSV Neukirch den Gastgeber für das Feriencamp der Fußballschule des VfB Stuttgart. Auch in diesem Jahr war die Nachfrage nach den 60 Teilnehmerplätzen sehr hoch. Nach Absprache mit dem VfB, welcher spontan einen weiteren Trainer stellte, wurde das Camp kurzerhand erweitert, sodass auch alle Kinder der Warteliste am Camp im August teilnehmen konnten. So kamen 74 Kinder und Jugendliche aus der Umgebung sowie sechs Trainer des VfB Stuttgart auf das Sportgelände in Krumbach.

Teilnehmer erhalten VfB-Kleidung

Bei herrlichem Wetter wurde an drei Tagen geschwitzt, trainiert, aber vor allem auch gelacht. Die Trainingsschwerpunkte setzten die Coaches in den Bereichen Dribbling, Passspiel, Torschuss und variablen Spielformen. Zu Beginn des Camps sind die Kinder und Jugendliche mit einem Trainingsshirt, einer Trainingshose und Stutzen des VfB Stuttgart ausgestattet worden. Den Abschluss bildete ein Spiel zwischen den Kindern und den Eltern.