Gelungener Auftakt zum Peter- und Paul-Fest anlässlich der 1250-Jahrfeier

Im Argental beginnt das Peter- und Paul-Festival bei bester Stimmung: Zum Auftakt der dreitägigen Festlichkeiten haben es die Laimnauer, Festorganisation und Helfer ordentlich krachen lassen. Trotz 31 Grad Celsius im Schatten sind die zwölf benachbarten Blasmusikensembles aus zwei verschiedenen Richtungen an den Festplatz Hahnenwiese marschiert. Dort wurden sie von den vielen Zuschauer mit Applaus begrüßt. Jede Kapelle war festlich gekleidet und spielte ein anderes Stück. Simon Heimpel, Dirigent der Laimnauer Musikkapelle, moderierte den Sternenmarsch und Ortsvorsteher und Festkomitee-Chef Peter Bentele fand anerkennende Worte. Das versammelte „Massenensemble“ aus zwölf Blasmusikgruppen dirigierten dann Christina Brugger, Alfons „Lolo“ Diemer und zum Schluss – mit einem eigenen heimatlichen Arrangement – Simon Heimpel selbst. Nach dem Gemeinschaftskonzert ging es zünftig weiter mit einem Fahneneinmarsch, der Jack-Russels-Halsbänd, Fättes Blech und der Musikkapelle Roggenzell. Am Samstag wird ab 17.30 Uhr weiter gefeiert, unter anderem mit dem großen Zapfenstreich der Bürgerwehr um 20 Uhr. Am Sonntag stehen schließlich noch der Gottesdienst, der Frühschoppen und ein großer Festumzug auf dem Programm. Mehr Infos zum Ablauf gibt es unter www.heimattage-argental.de. Foto: oej