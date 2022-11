Gelenk-Experten aus Wangen operieren an der Klinik Tettnang

Nichts wird in der Bewegung stärker in Anspruch genommen als Gelenke. Im Alltag oder am Arbeitsplatz, beim Sport und in der Freizeit sind Knie, Hüfte, Schulter und Ellenbogen ständig gefordert. Daher liegt auf diesen auch ein besonderer Fokus in der Klinik Tettnang. Als Experten sind seit Mai 2020 unter anderem die Orthopäden und Unfallchirurgen der Wangener Praxis Frei-Kraemer, Dr. Patrick Frei, Dr. Martin Kraemer und Dr. Patrick Suntheim in Tettnang tätig.

Auch VfB-Volleyballer werden von den Spezialisten betreut

Sie sind an vier Tagen pro Woche im Tettnanger OP und „operieren alle großen Gelenke“, so Dr. Frei. Zusammen führen sie mit ihrem Team mehr als 1000 ambulante und stationäre Operationen durch, schreibt der Medizin Campus Bodensee in einer Pressemitteilung. Auch die Sporttraumatologie gehöre zum Spektrum der Praxis – Dr. Frei und Dr. Suntheim betreuen unter anderem die VfB-Volleyballer aus Friedrichshafen.

Dr. Suntheim ist darüber hinaus Hauptoperateur im zertifizierten Endoprothetikzentrum (EPZ) Tettnang, das Teil der Klinik für Unfallchirurgie, orthopädische Chirurgie und Endoprothetik ist, die Chefarzt Dr. Christian Grasselli leitet. „In unser Klinik arbeiten viele Gelenk-Experten seit Jahren hochwirksam und sehr gut zusammen“, so Grasselli. Dazu gehörten nicht nur die Ärzte seiner Klinik, sondern auch die der Zentralen Notaufnahme sowie des Medizinischen Versorgungszentrums Tettnang.

Weitere Kooperationen mit der Klinik Tettnang

Neben den Experten der Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie Wangen kooperieren auch die Spezialisten der Bodensee-Sportklinik in Friedrichshafen sowie des Wirbelsäulenzentrums Bodensee und der Praxis für Hand- und Fußchirurgie Friedrichshafen mit den Ärzten der Klinik Tettnang. „Durch diese Kooperationen bilden wir in der Klinik Tettnang das komplette Spektrum der Gelenkchirurgie mit den jeweiligen Spezialisten ab“, fasst Chefarzt Dr. Grasselli zusammen.