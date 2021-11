Gelebtes Bekenntnis zur Vergangenheit ist bedeutsam wie eh und je

Wider das Vergessen und Verdrängen: Jedes Jahr wird der Volkstrauertag zum Gedenken an die Opfer von Krieg, Terror und jeder Form von Gewalt begangen. In Tettnang findet dieses Gedenken auf dem alten Friedhof statt. Coronabedingt etwas anders konnte die Veranstaltung dieses Jahr immerhin wieder stattfinden. Fahnenabordnungen der Soldatenkameradschaft, der Freiwilligen Feuerwehr und des Roten Kreuzes sowie der Stadtkapelle Tettnang gaben ihr am Sonntag einen sehr würdigen Rahmen.

Bürgermeister Bruno Walter betonte in seiner Rede, dass es sich bei diesem Totengedenken nicht um ein leeres Ritual handle, sondern um einen integralen Bestandteil des Jahreskreises. Erst das gelebte Bekenntnis zur Vergangenheit mache uns zu dem, was wir sind.

Es gehe um nicht weniger als die Erinnerung an die Folgen von Kriegen, Gewalt, Hass, Flucht und Vertreibung, die entsetzlichen Taten und Gräuel, die Menschen verüben, und die in Bildern aus den Flüchtlingslagern aus dem polnisch-belarussischen Gebiet eine erschütternde Aktualität erhalten. Friede würde in unserer Zeit nicht erreichbar sein, wenn wir nicht begreifen, dass wir etwas abgeben und teilen müssen. Eine globale Herausforderung, die wichtiger sei denn je.

Auch Pfarrer Hermann Riedle erinnerte an das Gedenken an alle Soldaten und Zivilisten und an alle Menschen, die für Gerechtigkeit und Freiheit aus dem Leben gegangen sind.

Im Anschluss legte Walter, unterstützt von zwei Mitgliedern der Soldatenkameradschaft, in der Friedhofskapelle einen Kranz nieder – begleitet von der Stadtkapelle und dem Musikstück ,Ich hat´einen Kameraden’. Mit dem Musikstück „Ich bete an die Macht der Liebe“ und dem Dank für die Teilnahme an der Gedenkfeier wurden die Anwesenden in den Restsonntag entlassen.