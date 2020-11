Gelebte Werte statt steifer Hierarchien

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser? Das sieht Vaude offenbar anders und holt mit seiner werteorientierten Unternehmenskultur den New-Work-Award 2020. Mit ihrem Fokus auf Vertrauen und Selbstwirksamkeit überzeugt die Outdoormarke Fachleute und Kenner der „New Work“, schreibt das in Obereisenbach ansässige Unternehmen in einer Pressemitteilung.

„Gerade in der Corona-Krise hat sich gezeigt, wie wichtig eigenverantwortliches Arbeiten und Flexibilität für gemeinschaftlichen Erfolg sind“, so Personalmanagerin Kerstin Törpe. Mit seiner neuen Form der Zusammenarbeit habe Vaude sowohl die Expertenjury des New Work Ideenlabors als auch die Online-Community überzeugt und sich gegen 90 Mitbewerber in der Kategorie Explorer durchgesetzt.

Der nachhaltige Outdoorausstatter konnte am 13. November in der digitalen Preisverleihung über seinen Sieg beim New Work Award 2020 jubeln.