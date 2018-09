Gelaufen wird bei jedem Wetter

„Fit durch den Herbst mit Nordic-Walking“ heißt es jetzt wieder beim TSV Tettnang. Dessen Abteilung Freizeitsport bietet im Herbst wieder ein Nordic-Walking-Programm.

Vormittagstermine das ganze Jahr: Dienstags- und Donnerstagvomittag von 9 bis 10 Uhr: Treffpunkt am Spielplatz Schäferhoferwald. Dienstags- und Donnerstagvomittag wird normalerweise in zwei Gruppen gelaufen. Es gibt eine Gesundheitsgruppe und eine Fitnessgruppe mit einer Laufstrecke von circa fünf Kilometern in 50 Minuten.

Herbst-Abendtermine: Von 17. September bis 25. Oktober: Treffpunkt ist der Parkplatz im Schäferhoferwald. Montag 18 bis 19 Uhr Fitnessgruppe, wenn möglich wird von 18 bis 19.30 Uhr auch eine Power-Ausdauer-Gruppe angeboten. Donnerstag 18 bis 19 Uhr Fitnessgruppe mit einer Laufstrecke von circa fünf Kilometern in 50 Minuten.

In seiner Pressemitteilung spricht der TSV pozenzielle Interessenten direkt an: „Besser gemeinsam als einsam. Kommen Sie zum Lauftreff, dort sind Nordic-Walker/innen, die sich auf Sie freuen. Raus aus dem Trott. Wechseln Sie die Lauftrefftermine!“

Es werden bei allen Terminen andere Strecken in landschaftlich reizvoller Umgebung gelaufen. Die Nordic-Walking-Lauftermine finden immer statt, mit Ausnahme an Feiertagen.