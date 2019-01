Gekippter Tranporter: 12 000 Euro Schaden

Über 12 000 Euro Schaden sind bei dem Unfall entstanden, der sich am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr an der Kreuzung Karlsdorfer Straße/Heufelder Straße/Marienfelder Straße ereignet hat. Das teilt die Polizei in einem Pressebericht am Mittwoch mit.

Mehr entdecken: Transporter landet auf Baucontainer

Ein 26-Jähriger war mit seinem Transporter im Industriegebiet in Tettnang-Bürgermoos mit einem 58-jährigen Fahrer in einem Daimler-Benz zusammengeprallt. Daraufhin kippte der Transporter seitlich auf einen Baucontainer.

Die Freiwillige Feuerwehr Tettnang konnte den schrägstehenden Kleintransporter wieder aufrichten. Beide Fahrzeuge waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit.