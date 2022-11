Geister außer Rand und Band

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Kinder-Grusel-Turnen“ wurde am Donnerstag, den 27. Oktober, eine Halloween-Bewegungslandschaft in der Argentalhalle in Laimnau aufgebaut. Ab 14.00 Uhr stürmten große und kleine Geister die toll dekorierte Gruselhalle. Organisiert von der Freizeitabteilung der SG Argental konnten sich die großen und kleinen Kids beim Springen, Klettern, Hangeln und mutig sein so richtig austoben.

Zahlreiche Familien aus der Umgebung machten von diesem Angebot Gebrauch und hatten sichtlich Spaß dabei.

Wer eine Pause brauchte ging ins Kleine Café und stärkte sich mit Kaffee und Kuchen oder konnte einen leckeren Apfel genießen.

Vielen Dank an alle Helfer, für die zahlreichen Kuchenspenden, an Herrn Bentele für die Apfelkiste und an Familie Lanz für die Bereitstellung der Kürbisse.

Fortsetzung folgt…!