GehörGäng lädt zum Konzert in Gymnasiums-Aula

Die GehörGäng kommt an, so lautet das neue Programm des Vokal-Ensembles aus Tettnang. Wo und wie die pfiffige A-cappella-Gruppe ankommt, das erfahren die Besucher in den beiden Vorstellungen am Freitag, 16. November, um 20 Uhr und am Sonntag, 18. November, um 18 Uhrm die jeweils in der Aula des Montfort-Gymnasiums stattfinden.

Kenner der Gruppe unter der Leitung von Eva Frisch wissen, dass bei der GehörGäng nicht nur gesungen wird. Damit Gesang und Spiel zu einander passen, laufen die Proben aktuell auf Hochtouren. Zu hören gibt es Chormusik verschiedenster Stilrichtungen. Was den zehn Sängerinnen und Sängern dabei passiert, soll eine Überraschung fürs Publikum werden.