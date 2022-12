Gegen die Leitplanke geprallt

Bei einem Unfall auf der B 467 bei Tettnang ist am Montag gegen 14.15 Uhr ein recht hohoer Sachschaden entstanden. Ein Lastwagenfahrer reduzierte auf Höhe einer Lkw-Mautsäule die Geschwindigkeit erheblich, woraufhin die hinter dem Lkw fahrenden Autos abbremsen mussten. Ein 57-jähriger Skoda-Fahrer wurde davon offenbar überrascht, heißt es im Polizeibericht. Der Mann leitete eine Vollbremsung ein und wich nach rechts aus, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Er prallte mit seinem Wagen gegen die Leitplanke. Während an der Leitplanke nur ein Schaden in Höhe von einigen Hundert Euro entstand, beziffert die Polizei den Schaden am Auto auf rund 10.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.