Gedenken an Adolph Kolping

Am Sonntag, 4. Dezember wurde in einem feierlichen Gottesdienst an den Seligen Adolph Kolping gedacht. Pfarrer Riedle und die Kolpingsfamilie würdigten die vielen Taten, Werke und sein Schaffen, in der Industriellen Revolution. Den Gesellen, Industriearbeiter und Handwerker ging es sehr schlecht. Kolping linderte diese Not, durch tatkräftiges Schaffen. Nach der Messe traf man sich zu einem gemeinsamen Frühstück im Gemeindezentrum. Nach langer Zeit, konnte wieder zusammengesessen werden und gemeinsames Essen und Trinken war wieder möglich. Foto: Johannes Junker