Gedächtnisturnier erinnert an Helmut Dreher

Im Jahr 2020 ging in der Carl-Gührer-Halle letztmals ein Hobbyfußballturnier des FC Loreto über die Bühne – mit „Zack Bumm“, dem Team um die Brüder Daniel und Nico di Leo als Sieger. Vorbereitet hat es damals noch der FCL-Vorsitzende Helmut-Dreher (im Bild im Kreis „seiner Buben“): Der langjährige Präsident des Freizeitclubs ist leider im April dieses Jahres verstorben. An ihn erinnern soll das Helmut-Dreher-Gedächtnisturnier, das am Samstag, 21. Januar 2023, in Tettnangs Gührer-Halle stattfindet. Von der Idee her unterstützt von den langjährigen Loreto-Helfern macht sich ein Team um Raphael und Roland Weiß sowie Helmut Drehers Tochter Ela Barthel mit Familie ans Werk.

Wie aus mehr als drei Jahrzehnten Loreto-Turnier gewohnt, besteht ein Team aus vier Spielern und dem Torwart. Das Grümpel-Turnier (Startgeld 30 Euro) ist auf maximal 16 Mannschaften begrenzt. Anmeldeschluss ist am 1. Dezember. Interessierte wenden sich an Roland Weiß unter Telefonnummer 0174-7175523 oder per Mail an rwe1964@web.de.

Bei Roland Weiß sind auch all jene richtig, die Erinnerungsstücke (Fotos, Texte, Trikots, Pokale, Ähnliches) zum FC Loreto haben und diese leihweise zur Verfügung stellen wollen. Denn die Erinnerung an den beliebten Sportsfreund Helmut Dreher und den 1968 gegründeten FCL soll an diesem 21. Januar nicht zu kurz kommen.