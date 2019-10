Geburtstags-Vormittag mit blauer Himbeer-Sahne-Torte

Seit 30 Jahren gehen in der Tettnanger Bücherei Menschen jeglichen Alters ein und aus. Als Treffpunkt, Ort des Lernens, Ort der Literatur, Raum für Kindermedien, als politisches Forum, als Ort der Inspiration und Kommunikation wird sie von vielen Menschen geschätzt und besucht.

Das war am vergangenen Samstagvormittag zu spüren, als es zum Geburtstag Kuchen, Saft und Sekt für alle gab, heißt es in einer Pressemitteilung. Ins Auge stach besonders die blaue große Bücherei-Torte, auf deren Anschnitt vor allem die Kinder sehnlichst gewartet haben. Aber auch der Himbeer- und Käsekuchen fand reißenden Absatz. Überall im Haus saßen die Gäste gemütlich zusammen und genossen das Ambiente der Stadtbücherei.

Diese hat in den vergangenen 30 Jahren mehr als 800 Führungen, 1800 Kinderveranstaltungen, 500 Erwachsenenveranstaltungen und 160 Ausstellungen organisiert und veranstaltet. Über 1,7 Millionen Besucher verbrachten mehr als 3,5 Millionen Stunden in der Bibliothek. Und wenn man die 3,5 Millionen Ausleihen dieser Jahre in ein Bücherregal stellen wollte, müsste dieses etwa 116 Kilometer lang sein.

Auch im digitalen Zeitalter ist die Bibliothek wichtig für Tettnang. Sie ist in den vergangenen 30 Jahren mit der Zeit gegangen und wird auch in Zukunft die Fühler danach ausstrecken, was sich verändert und wie die Bibliothek darauf reagieren muss.