Gebühr fürs Handyparken per App wird von 12 auf 99 Cent erhöht – allerdings nicht für alle Nutzer

Dass alles teurer wird und die Preise für sämtliche Produkte in die Höhe schießen, ist derzeit traurige Realität. Doch bei einer angekündigten Erhöhung auf den mehr als achtfachen Preis dürften einige Handypark-Nutzer kürzlich dennoch gestutzt haben.

Auch der Tettnanger Michael Och hat ein entsprechendes Schreiben von der Park-App „EasyPark“ erhalten: Ab Februar solle die Transaktionsgebühr pro Parkvorgang von bisher 12 Cent auf satte 99 Cent erhöht werden, war darin zu lesen.

Allerdings betrifft diese unschöne Änderung nur einen verhältnismäßigen kleinen Teil der „EasyPark“-Nutzer – nämlich jene, die die App als Geschäftskunden nutzen und ein entsprechendes Vertragsmodell haben, wie eine SZ-Nachfrage bei dem Unternehmen ergab. Wie viele das in Tettnang sind, dazu gibt „EasyPark“ keine Zahlen heraus.

Konditionen werden ab 1. Februar 2023 angepasst

Die Möglichkeit für das Handyparken gibt es in Tettnang schon seit vielen Jahren – seit Ende 2016 funktioniert das Ganze auch über die „EasyPark“-App. Diese ist schwerpunktmäßig in Europa verbreitet, in Deutschland wird die App in mehr als 400 Kommunen genutzt.

Sowohl Privatkunden als auch geschäftliche Nutzer müssen für das Handyparken via „EasyPark“ bereits seit der Einführung eine Transaktionsgebühr pro Parkvorgang bezahlen, die zur regulären Parkgebühr hinzukommt. Diese Servicegebühr beträgt in Tettnang 12 Cent.

Die Kommunen können ein Stück weit mitentscheiden, wie hoch diese Gebühr ausfällt. So gebe es beispielsweise auch Städte, in denen sie für die Nutzer ganz wegfalle und die Kommune diese übernehme, erklärt Nico Schlegel, Geschäftsführer bei „EasyPark“, auf SZ-Nachfrage.

So erklärt „EasyPark“ die Preiserhöhung

Das sei allerdings die Seltenheit, üblich sei hingegen eine Transaktionsgebühr in Höhe von rund 15 Prozent der jeweiligen Parkgebühr. „Dabei liegt Tettnang im unteren Bereich, 12 Cent sind im Vergleich sehr günstig“, meint Schlegel. In einer E-Mail, die der Redaktion vorliegt, teilte das Unternehmen dann Ende November einigen seiner Geschäftskunden mit, dass die Konditionen ab dem 1. Februar 2023 angepasst würden und die Transaktionsgebühr pro Parkvorgang künftig 0,99 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer betrage.

Was es mit dieser saftigen Erhöhung auf sich habe, erklärt Nico Schlegel so, dass die Mitteilung nur an Geschäftskunden mit alten „Business to Business“-Verträgen gegangen sei. Dies mit dem Hintergrund, den Nutzern vielmehr eines der Alternativ-Modelle nahezulegen, als sie zur Aufrechterhaltung des bestehenden und fortan deutlich teureren Vertrags zu bewegen. „Für Privatkunden ändert sich nichts, hier beträgt die Transaktionsgebühr weiterhin 12 Cent pro Parkvorgang“, betont der „EasyPark“-Geschäftsführer.

Parkgebühren sollten vor Ort bleiben und der Stadt zugute kommen, Michael Och, Tettnanger Nutzer der „EasyPark“-App als Geschäftskunde

Neben dem Modell mit einer festen Gebühr pro Parkvorgang gibt es gerade für Geschäftskunden auch verschiedene Abomodelle, bei denen eine monatliche Gebühr pro Nutzer anfällt. Die Transaktionsgebühr fällt bei diesen je nach Modell weg oder beträgt 29 Cent pro Parkvorgang. Hinzu kommt allerdings noch eine einmalige Anmeldegebühr pro Nutzer.

In der E-Mail, die auch Michael Och erhalten hat, werden die Abo-Pakete allerdings nicht weiter erklärt, sondern nur an einer Stelle kurz erwähnt, mit dem Hinweis auf eine E-Mail-Adresse, an die sich Nutzer bei Fragen wenden können.

Stellplatz mieten zum Parken

Für Michael Och ist allerdings klar, dass er die App künftig nicht mehr nutzen werde. „Ich finde es einfach schade, weil ich das bisher als tollen Service empfunden und gerne genutzt habe“, sagt er. Der Wechsel auf ein Abomodell lohne sich für ihn nicht – „Und 99 Cent pro Parkvorgang sind mir einfach zu teuer.“ Die bisherigen 12 Cent habe er vertretbar gefunden. „Parkgebühren sollten vor Ort bleiben und der Stadt zugute kommen“, sagt Michael Och.

Er bezweifle, dass die Stadt von einem Abopreis oder der erhöhten Transaktionsgebühr profitiere. In Zukunft wolle er daher stattdessen eher wieder den klassischen Parkscheinautomaten nutzen. Zudem habe er inzwischen einen festen Stellplatz für sein Geschäftsauto angemietet, den er für das Parken in der Stadt nutzen werde – auch wenn das teilweise einen etwas längeren Fußweg bedeute.