Ihre siebte Saisonniederlage haben die beiden Fußball-Bezirksligisten SV Kressbronn und SG Argental gestern Abend vor heimischer Kulisse bezogen. Während der SVK gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach mit 1:2 verlor, hatte Argental im Spitzenspiel zu Hause gegen die SG Kißlegg beim 0:3 nicht den Hauch einer Chance.

Schmerzhaft sind die zwei Heimpleiten der Seevereine gegen die beiden Allgäuer Mannschaften allemal: Während es die Mannen von SGA-Coach Philipp Meißner verpassten, sich durch einen Sieg bis auf zwei Punkte an den Tabellenzweiten aus Kißlegg heranzurobben und nunmehr acht Punkte Rückstand haben, musste Kressbronn nach einer 1:0-Führung den Gästen aus dem Bayerischen am Ende doch noch zum Sieg gratulieren. Für den SVM war es hingegen ein ganz wichtiger Erfolg – haben sie als Tabellenzwölfter nunmehr fünf Punkte Vorsprung vor der Abstiegszone.

„Wir hatten viele Torchancen herausgespielt, jedoch zu wenig daraus gemacht“, bedauerte Klaus Gimple. Nach einer torlosen ersten Halbzeit und dem Führungstreffer durch Marko Föger musste der Kressbronns Coach mitansehen, wie die Gäste aus dem Allgäu die Partie noch drehten. Ein Ausrutscher führte nach dem 1:0 postwendend zum Ausgleich, ein Stellungsfehler in der Viererkette nutzte Sebastian Odemer vier Minuten vor Ende zum Siegtreffer.

Gar nichts Zählbares, weder punkte- noch tortechnisch, holte am Mittwochabend die SG Argental, die im Topspiel daheim gegen die SG Kißlegg nur ganz selten gefährlich vors Gästetor kam. Anders als noch vor fünf Tagen beim 2:1-Nachholspielsieg der SGA gegen Maierhöfen/Grünenbach, als man nach 0:1-Rückstand die Partie wenden konnte, geriet das Heimteam – welches auf Offensivmann Dominik Glaser (beruflich verhindert) und Florian Hirscher (verletzt) verzichten musste – schon kurz nach Beginn vorentscheidend ins Hintertreffen. Nach einem Abwehrschnitzer netzte Tobias Krug zum 1:0 ein, Elias Abler besorgte nach einem schönen Zuspiel das 2:0. Und kurz nach Wiederanpfiff traf Marcel Schneider per verwandelten Foulelfmeter zum 3:0-Endstand. „Wir hatten es uns hier heute Abend nicht so leicht vorgestellt“, meinte Kißleggs Trainer Roland Wiedmann kurz nach Spielschluss augenzwinkernd. Für SGA-Coach Philipp Meißner, dessen Team vor dem Abend 15 Spiele in Folge ungeschlagen war, brach die Welt deshalb nicht automatisch zusammen: „Kißlegg war klar besser. Wegen dieser Niederlage ist die Saison deshalb für uns nicht schlechter verlaufen.“