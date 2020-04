Gebetsleine: Die Zettel sind zum Mitnehmen gedacht

Mit einem bunten Angebot macht derzeit die evangelische Gemeinde direkt an der Martin-Luther-Straße auf sich aufmerksam: An einer Gebetsleine hängen Zettel mit Impulsen, Trostgebeten oder Psalmen, die zum Mitnehmen gedacht sind. „Damit wollen wir ein Unterstützung geben in einer Zeit, in der die Menschen so begrenzt leben müssen“, sagt Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner. Die Idee stammt ursprünglich aus dem Hildesheimer Michaeliskloster. Die Vikarin Naomi Reichel hat sie nach Tettnang gebracht. „Wir freuen uns, wenn Menschen die Zettel mitnehmen“, sagt die Pfarrerin. An der Leine hängen auch die Flyer mit einer einfachen Liturgie für das Angebot von „Gottesdienst gemeinsam“, einer Aktion der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde. Und: „Auch die Schlosskirche hat als ein Ort der Stille geöffnet“, fügt die Tettnanger Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner hinzu. Foto: ELA