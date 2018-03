Gastronomie-Nachwuchs stellt Können unter Beweis

Immer schön die Uhr im Blickfeld haben, so hat das Motto beim Laurentiuswettbewerb an der Landesberufsschule für Hotel- und Gaststättenberufe in Tettnang gelautet. Denn für angehende Köche und Servicefachkräfte ist das richtige Zeitmanagement das A und O in ihrem Beruf. Wann kommen die Gäste? Wann wird die Vorspeise gereicht? Bis wann muss der Tisch fertig dekoriert und eingedeckt sein? Zum 38. Mal fand gestern der beliebte Wettbewerb für Köche und Hotel- und Restaurantfachkräfte in der Landesberufsschule statt.

Ausrichter der Veranstaltung sind der Club der Köche Ravensburg, der Verband der Servicefachkräfte Restaurant- und Hotelmeister (VSR) und die Claude-Dornier-Berufsschule, die die Räume und das Equipment in der Außenstelle Tettnang zur Verfügung stellt. Acht Köche und acht Servicefachkräfte konkurrierten dabei um die begehrte Trophäe. Voller Elan, Spaß an der Arbeit und – trotz höchster Konzentration – noch mit einem Lächeln auf den Lippen beeindruckten die Auszubildenden im dritten Lehrjahr nicht nur die Jurymitglieder, sondern am Abend auch die 40 geladenen Gäste.

Wettbewerb startet bereits am Morgen

Die illustre Schar, bestehend aus Sponsoren der Veranstaltung, Mitgliedern der Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) und der IHK (Industrie-und Handelskammer) konnte sich am Ende eines langen Wettkampftages von dem Können der 16 jungen Männer und Frauen überzeugen. Doch bevor so klangvolle Gerichte wie etwa ein „Duett von der Ente, Tranchen von der Brust und Knuspertasche aus der Keule an Rahmwirsing mit Kartoffelgnocchi“ kredenzt werden konnten, hatten die ambitionierten Teilnehmer einen ziemlichen Marathon hinter sich. Am Morgen waren insgesamt 30 Auszubildende mit einer theoretischen Prüfung in den Wettbewerb gestartet. Bei der Warenerkennung mussten die Köche etwa 20 verschiedene Gegenstände und Nahrungsmitteln mit dem richtigen Namen versehen. Dabei galt es, zwischen Meerrettich und Steckrübe oder Hummerzange und Schneckenbesteck zu unterscheiden. Die jeweils besten acht der beiden Ausbildungszweige waren für den anschließenden praktischen Teil zugelassen. Während bei den Servicefachkräften der Fokus auf Eindecken, Dekorieren und Simulieren von Verkaufs- und Beratungsgesprächen lag, hieß es für die Koch-Azubis: „Ran an den Kochtopf!“.

Ein Vier- Gänge Menü für sechs Personen sollte kreiert werden. Dabei war je Gang eine Zutat vorgegeben: Vorspeise von der Miesmuschel, Zwischengericht von der Pastinake, Hauptgang von einer ganzen Ente und Dessert aus der Birne. Vor allem das Federvieh bereitete so manchem Prüfling einige Probleme. Doch die Juroren, allesamt erfahrene Köche und Routiniers in der Küche, gaben nicht nur hilfreiche Tipps, sondern legten auch zur Not selbst Hand an. Für Fernando Neurohr („Seehof“ in Immenstaad) war das allerdings gar kein Thema. Fachmännisch zerlegte er den Wasservogel unter den wohlwollenden Blicken des Prüfers Christian Parfikel. „Man sieht, dass er das schon öfter gemacht hat. Er weiß genau, wo er hin schneidet“, lobte Parfikel. Ganz anders sah es dagegen einen Raum weiter aus. Hier hadert Sabine Männle (Klinik Buchinger Wilhelmi in Überlingen) mit der ihr gestellten Aufgabe. „Das ist schon sehr ungewohnt für mich. Das ist mein erster toter Vogel. Ich arbeite in einer vegetarischen Heilfastenklinik“, erklärte sie lachend. Dank der tatkräftigen Unterstützung von Juror Romeo Saba, der ihr geschickt den Umgang mit dem scharfen Messer zeigte, hatte auch die junge Köchin schließlich die Ente in die richtigen Portionen zerlegt. „Für mich ist das heute eine gute Erfahrung. Ich glaube, so richtig nervös bin ich dann erst bei der richtigen Prüfung. Da weiß ich dann, was ich besser machen kann“, erklärte Männle.

So wie sie sehen die meisten Auszubildenden den Wettbewerb als gute Vorbereitung für ihre Abschlussprüfung. Auch Servicekraft Catrin Antinea Rode (Waldsee Golfresort) sah den Tag als super Übung. „Ich habe gar nicht damit gerechnet, soweit zu kommen. Ich muss viel improvisieren. Ich sehe, was ich noch für Mängel habe. Der Tag heute nimmt mir ein bisschen die Angst vor der großen Abschlussprüfung“, bekannte Rode, während sie mit geschickten Fingern weiter flink Servietten faltete.