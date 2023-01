Gastbeitrag zum Jahreswechsel: Rückblick-Fragen und der suchende Blick nach vorn

ael Berger ist Pfarrerin bei der evangelischen Martin-Luther-Kirchengemeinde in Tettnang und bildet außerdem zusammen mit ihrem katholischen Kollegen Konrad Krämer das Team der Klinikseelsorge am MCB-Standort Tettnang

Wo kommst du her und wo willst du hin?“ – das ist eine Frage für Übergänge. Übergänge im persönlichen Leben, unter Umständen auch für Brüche darin.

Für Schwellen, an denen man innehält, gewollt oder ungewollt, zurückschaut und nach vorne. Wo kommst du her, wo willst du hin? Eine solche Frage kann fordernd und herausfordernd von außen kommen oder von innen. Manch einer stellt sich diese oder eine ähnliche Frage zum Jahreswechsel.

Was ist gut gelaufen, was nicht?

Was hat mich geprägt und vielleicht verändert im vergangenen Jahr? Was ist mir unverhofft geschenkt worden, was ist mir geglückt, wo wurde ich enttäuscht oder gar erschüttert? Mit wem habe ich meine Zeit geteilt, wofür mich eingesetzt und was habe ich, vielleicht bewusst, unterlassen? Habe ich eine wichtige Entscheidung getroffen? Wo war ich rundum zufrieden mit mir selbst? Von welchen Dingen, Gewissheiten, Menschen musste ich mich verabschieden? Wie fühlt sich das letzte Jahr im Ganzen an? Fragen mit Blick in den Rückspiegel.

Und – was bedeutet das für das Jahr, das vor mir liegt, mit seinen Verheißungen, Möglichkeiten und Ungewissheiten? Was nehme ich mit auf den weiteren Weg, was lasse ich zurück und woran möchte ich mich orientieren?

Aus der Orientierungslosigkeit in die Hoffnung

In der Bibel wird eine Frau namens Hagar so gefragt: „Wo kommst du her und wo willst du hin?“ (Gen 16,8). So bedeutsam diese Frage klingt, so ist auch die Lebenssituation für die ägyptische Sklavin, die sich schwanger aus der Unterdrückung ihrer Herrin Sarai geflüchtet hat.

Hagar findet sich in der Wüste wieder, orientierungslos, fortgegangen aus ihrem alten Leben mit der Hoffnung, eine neue Lebensmöglichkeit zu bekommen und doch ohne rechte Vorstellung davon. Die Wüste – das ist ein Sinnbild für unsicheres Terrain. Dafür, dass der Weg zunächst wegführt aus den alten Zusammenhängen, aber das neue Umfeld nicht deutlich vor Augen ist.

Wichtig sind erst mal nicht die Lösungen

Wo Hagar herkommt, war sie nicht zu Hause, wo sie hingeht, wird sie nicht erwartet. Hagar weiß nicht, was sie finden und vorfinden wird. Und dann, bei einer Wasserquelle in der Wüste, wird sie gefunden. Von einem Engel, der sie anspricht, mit Namen. „Hagar, wo kommst du her?“, „Hagar, wo willst du hin?“ Es ist eine Sternstunde für ihr Leben, ein heilsamer Augenblick.

Wichtig für Hagar in diesem Moment ist nicht, die Lösung für ihre Lebensfragen präsentiert zu bekommen oder einen genauen Plan zu schmieden, wie es weitergehen kann.

Keine Anweisungen, sondern Fragen

Was für sie zählt, ist, dass jemand anderes innehält, bei ihr stehenbleibt, nicht vorbeigeht und sie übersieht, wie sie es sonst oft erlebt hat. Dass sie angesprochen, gesehen wird. Und zwar nicht mit einem Befehl oder in einer Funktion, sondern als Person, mit dem, was sie im Innersten bewegt. Ihr werden Fragen gestellt. Sie wird ernst genommen. Wo kommst du her? Wo gehst du hin?

Dieses Erlebnis berührt Hagar so sehr, dass sie Gott, den sie darin erfährt, einen Namen gibt: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ (Gen 16,13)

Nicht vergessen, nicht verändert, aber mit einer Gewissheit

Dieser starke Satz aus dem Mund einer ägyptischen Sklavin ist die Jahreslosung der christlichen Kirchen für das Jahr 2023.

Hagar macht diese tiefgreifende Erfahrung, von Gott nicht vergessen zu sein, sondern gesehen zu werden in ihrer Not, in ihrem Rätseln, in ihren bitteren Gefühlen. Hagars Lebenssituation ändert sich danach nicht vollständig. Aber sie geht weiter mit der Gewissheit, getragen zu sein, gestärkt für das, was kommt. Nicht allein.

Es muss auch nicht alles neu beginnen

Auch an unserem Jahresübergang muss es nicht darum gehen, ganz neue Wege einzuschlagen, alles zurücklassen oder zu verändern. Vieles an den äußeren Umständen, besonders was die Weltlage, den Frieden in Europa, die Folgen des Klimawandels und andere komplexe Problemlagen betrifft, können wir Einzelne nicht ändern. Viele Themen, die 2022 geprägt haben, werden uns auch 2023 begleiten und Sorgen machen. Auch persönliche Themen werden bleiben. Nicht alles muss neu beginnen.

Kraft für das, in dem ich lebe

Was mir die Jahreslosung 2023, die Worte Hagars aber zusprechen, ist, Kraft für das, in dem ich lebe, zu gewinnen. Einen Halt zu finden, mich beachtet zu wissen.

Gott sieht mich: In meinen Rückblick-Fragen und meinem tastenden, suchenden Blick nach vorne. In meiner Zaghaftigkeit und meinen mutigen Ideen.

Mitmenschliche und wohlwollende Blicke

Es gibt Momente, in denen ich lieber nicht gesehen werde oder in denen ich froh bin, dass Menschen nur das Außen wahrnehmen können und nicht manche ungefilterten Gedanken oder wahren Gefühle. Gott aber blickt anders auf mich. Er sieht nicht nur Teile und Augenblicke, sondern mich als Menschen, sieht, wie ich’s meine; Gott sieht das Herz an (1 Sam 16,7).

Dieser Blick kann sich auch in menschlichen Blicken für uns spiegeln. Blicke, die uns nicht taxieren und begutachten, schon gar nicht beurteilen. Blicke, die uns nicht durchbohren oder bloßstellen. Sondern mitmenschliche Blicke, die aufmerksam sind für uns, für unsere Welt, das, was uns hinter und unter der Oberfläche ausmacht. Wohlwollende Blicke, die es uns leicht machen, etwas von uns zu zeigen.

Diese gute Erfahrung weitergeben

Wer so eine Erfahrung macht, gesehen und nicht verurteilt zu werden, der kann sie weitergeben. Wenn ich mir etwas vornehme für das neue Jahr, dann das.