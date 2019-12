Gastbeitrag: Wie eine Tettnangerin den Alltag in einem peruanischen Dorf erlebt

Selbst nach drei Monaten bin ich es noch nicht gewöhnt, auf der Straße angestarrt zu werden – obwohl ich weiß, wieso: ein blondes, weißes Mädchen ist eine Seltenheit hier in Cajamarca. Was noch viel seltener ist, ist wenn man dann auch noch 1,75 Meter groß ist.

Abgesehen von meiner Körpergröße konnte ich mich gut meinem Umfeld anpassen. Ich fahre jeden Morgen mit dem Bus in das Bergdorf Porcón, der Partnergemeinde von St. Gallus. Dort arbeite ich an der Schule mit. Mein Aufgabenbereich ist morgens die Unterrichtsassistenz in der Sekundarstufe, ab 11.30 Uhr beginnt mein eigener Englischunterricht in der Grundschule. Die Begeisterung, die die Kinder für die englische Sprache zeigen, ist erstaunlich.

Jedes Mal, wenn ich das Grundschulareal betrete, rennen Schüler auf mich zu, um mir um die Knie zu fallen. „Es la Miss! Miss, ¿cuándo nos toca la clase de inglés?”, fragen sie – was so viel bedeutet wie „Es ist die Miss! Miss, wann sind wir mit dem Englischunterricht dran?” Anfangs ist es mir noch etwas schwergefallen ohne Schulbuch und Arbeitsblätter die Stunden vorzubereiten. Doch habe ich recht schnell angefangen, Tierbilder, Farbplakate und vieles mehr zu malen. Was den Kindern noch viel mehr Spaß macht, ist englische Lieder zu singen, wie den ABC-Song, oder gemeinsam kleine Spiele zu spielen.

Gottesdienst gehört dazu

Neben dem Unterrichten gehe ich hier jeden Sonntag in den Gottesdienst. Ich bin dem Chor beigetreten, der aus einigen meiner Schüler besteht und von einem Jungen geleitet wird, der zusammen mit dem Pfarrer im Pfarrhaus wohnt und sehr gut Gitarre spielen kann.

Der Gottesdienst ermöglicht mir, Mitglieder der Gemeinde näher kennenzulernen. Mit den Jüngeren war ich schon auf einem sehr schönen Ausflug. Darüber hinaus habe ich einige der Gemeinschaften besucht, die von der Kirche unterstützt werden.

Dort wird in Gemeinschaftshäusern Essen für die Kinder gekocht. Es ist unglaublich, was alles durch die Freundschaft mit der Tettnanger Kirchengemeinde St.Gallus entstanden ist. Deswegen bekomme ich auch sehr viel Dankbarkeit der Menschen zu spüren, da sie zu schätzen wissen, was der Arbeitskreis Peru alles für sie erreicht hat.

Von Beginn an wurde ich mehr als herzlich vom Pfarrer und seinen Schwestern in der Familie aufgenommen. Es fühlt sich so an, als würde ich sie alle schon jahrelang kennen. Das peruanische Familienleben begrenzt sich nicht nur auf die „Kleinfamilie”. Jeden Sonntag sitzen mindestens 15 Personen am Tisch. Egal ob Cousins, Tanten, Neffen oder die Schwester des Cousins der Tante – jeder gehört dazu und ist willkommen.

Während ich von Fremden meist als „Gringa” (Ausländerin) gesehen werde, wird mir hier von einigen Porconeros vorgeschlagen, einfach in Peru zu bleiben und zu heiraten. Der Pfarrer nennt mich deswegen auch spaßeshalber Franzi Chilón Chuquimango (zwei typische Nachnamen in Porcón).

Kein Wasser aus dem Hahn

Meine Erfahrungen hier sind unglaublich. Ich hätte niemals gedacht, dass man in so kurzer Zeit so viele Eindrücke sammeln kann. Man lernt wie es ist, ohne große Hilfe eigene Projekte zu verwirklichen. Man bekommt andere Lebensumstände mit, wie beispielsweise die Problematik der Wasserverfügbarkeit.

Die Vorstellung, kein Wasser zu haben, sowohl aus dem Wasserhahn als auch in den Flüssen, war für mich vor drei Monaten noch schwer vorstellbar. Alles in allem bin ich mehr als froh, dass mir mein Vater nahegelegt hat, beim Arbeitskreis Peru nachzufragen, ob ich einen Freiwilligendienst in Peru machen darf. Noch dankbarer bin ich eben diesem Arbeitskreis, dass sie mir diesen Dienst ermöglicht haben.