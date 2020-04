Gastbeitrag: St. Gallus richtet den Blick auch Richtung ihrer Partnergemeinde Porcón in Peru

Normalerweise bildet die Cristo-Ramos-Prozession in der peruanischen St. Gallus-Partnergemeinde Porcón den Höhepunkt des Jahres. Niemand kann sich dort daran erinnern, dass dieses beeindruckende Ereignis mit den aufwendigen, selbst gebauten Kreuzen jemals ausgefallen wäre. Doch wo die Gläubigen sonst unter erheblichen Anstrengungen über Berge, Abhänge und Täler nach Porcón strömen, weht jetzt nur der Wind. Eva-Maria Aicher vom Arbeitskreis Peru der St. Gallus-Gemeinde ist im Kontakt mit den Menschen in Porcón und hat ihre Eindrücke und Rückmeldungen in ihrem Gastbeitrag zusammengefasst.

Wie ergeht es den Menschen in der Partnergemeinde Porcón in Zeiten von Corona?

Die Fotos von leer gefegten Straßen und einzelnen behelfsmäßig vermummten Passanten mit den dazugehörigen Berichten der Freunde aus Lima, Cajamarca und Porcón lassen keinen Zweifel aufkommen: Auch Peru steckt mitten in der Corona-Krise. Am 6. März gab es den ersten Fall in Lima, am 27. März waren es 635, davon rund 75 Prozent in der Hauptstadt. Am Samstag waren es fast 1750 bestätigte Erkrankte, etwa 70 Todesfälle waren zu beklagen. Die Regierung hat am 16. März den nationalen Notstand ausgerufen, nationale und internationale Flüge gestoppt und eine allgemeine häusliche Quarantäne sowie eine totale Ausgangssperre, aktuell von 18 bis 5 Uhr angeordnet. Sie galt zunächst bis 31. März, dieser Tage wurde sie bis 12. April verlängert. Kinder und ältere Menschen ab 60 Jahren dürfen überhaupt nicht aus dem Haus, die anderen nur für absolut notwendige Besorgungen, vollständig verhüllt zum Schutz vor Ansteckung. Das öffentliche Leben liegt weitgehend brach, Schulen, Restaurants, Läden sind geschlossen, nur Supermärkte und Apotheken sind geöffnet.

Die extremen Einkommenseinbußen der Ärmsten werden durch staatliche Nothilfezahlungen von zwei Mal hundert Dollar sowie durch Lebensmittelpakete etwas abgefedert. Der öffentliche Verkehr ist in der Millionenstadt Lima stark eingeschränkt, in Cajamarca nahezu komplett zum Erliegen gekommen. Die Krankenpfleger und Ärztinnen haben hier schon Probleme, ins am Stadtrand gelegene Krankenhaus zur Arbeit zu kommen.

Am 24. März wurde der erste Corona-Fall in Cajamarca diagnostiziert – ein junger Mann, der aus Spanien zurückgekehrt war. Seitdem sind die Stadt und die ganze Region abgeriegelt, niemand darf mehr ein- oder ausreisen. Medizinisches Personal über 60 Jahre darf derzeit zum eigenen Schutz nicht arbeiten. Dies berichtet Krankenschwester Digna, vielen Tettnangerinnen und Tettnangern noch von ihrem Besuch in St. Gallus im Januar 2017 in guter Erinnerung. Auch Pfarrer Alex, ihr Bruder, müsse in häuslicher Quarantäne bleiben und könne nicht in seine Gemeinde nach Porcón fahren, Gottesdienste seien genauso untersagt wie andere Versammlungen.

In Porcón sind die Menschen sehr traurig, schreibt uns Pfarrer Alex, weil sie am Palmsonntag zum ersten Mal seit Menschengedenken ihre Cristo-Ramos-Prozession mit den wundervoll geschmückten Kreuzen nicht durchführen können. Auch sie haben Angst vor dem Virus, der die Ärmsten unter ihnen besonders hart treffen würde – ohne Bad und fließend warmes Wasser, ohne materielle Reserven für Notzeiten, ohne Transportmöglichkeiten in die Stadt im Krankheitsfall.

Bei aller Angst und Sorge schenken die peruanischen Geschwister ihren Mitchristen in Tettnang aber auch in dieser Situation, wie schon so oft in den fast 30 Jahren der Partnerschaft, beeindruckende Glaubenszeugnisse: Angesichts der ausfallenden Prozessionen am Palmsonntag und in der Karwoche teilen sie in den sozialen Medien ein Video mit einem poetischen Text: „Wer sagt denn, dass Christus dieses Jahr nicht auf die Straßen hinausgeht? Dass er uns nicht zur Umkehr einlädt? Dass er uns nicht nahe ist im Leiden und Sterben? Dass er nicht aufersteht und uns allen das Leben in Fülle verheißt?“

In den Bildern werden all die Menschen gezeigt, in deren Gestalt Christus auch und gerade in dieser Ausnahmesituation gegenwärtig ist – die Ärztinnen und Krankenschwestern, die Lkw-Fahrer und Kassiererinnen, die Müllmänner und Marktfrauen, die mit aller Kraft und oft darüber hinaus sich für das Leben einsetzen.

Ein Freund aus Porcón drückt es in seinen einfachen Worten so aus: „Zum Glück haben wir es trotz Ausgangssperre noch eben so geschafft, unseren Christus aus der leeren Kirche herauszuholen und an seinen vorgesehenen Platz in der Familie des Mayordomo zu bringen – er will doch bei uns sein, gerade jetzt.“