Gastbeitrag: Ein Funke Hoffnung

Dieses Jahr werden wir Ostern in einer unvergesslichen Weise erleben. Noch immer ist es uns nicht erlaubt, uns zu Gottesdiensten in den Kirchen zu versammeln. Dass das gerade in der Osternacht nicht möglich sein kann, bedaure ich sehr und sicher mit mir ganz vielen Menschen. Es ist jedes Jahr der wichtigste Augenblick dieser Nacht: Die große Osterkerze wird draußen entzündet und dann in die dunkle Kirche getragen. Faszinierend wie eine einzige Flamme, oft noch unsicher und wackelnd, die Kirche erfüllt und bis in den hintersten Winkel dringt. Und wenn dann noch die Anwesenden in der Kirche ihre Kerzen entzünden, zeigt sich alles in einem herrlichen Licht. Auf diesen Augenblick freue ich mich jedes Jahr, hätte ich mich auch dieses Mal gefreut. Aber jetzt ist alles anders.

Auch ohne feierlichen Gottesdienst werden wir heute Abend die große Osterkerze brennend in die Kirche tragen, weil wir dieses Licht brauchen. Mehr denn je. Für die einen ist es ein Zeichen der Hoffnung, dass die Nacht und die Krise und die damit verbunden Angst nicht das letzte Wort haben. Für andere ist die Osterkerze ein Bild für die österliche Freude darüber, dass Jesus, den sie gekreuzigt hatten, von Gott nicht verlassen wurde. Ein Bild dafür, dass eben nicht der Tod das letzte und vernichtende Wort spricht, sondern das Leben und der, der alles Leben schenkt..

Wie eine Signatur befinden sich auf der Kerze zwei Buchstaben: Alpha und Omega .Auf Deutsch meint das: A bis Z. Das ist der Radius, der für das Licht der Kerze gelten soll. Darum wird auch in der Liturgie der Osternachtfeier der biblische Schöpfungsbericht gelesen. Denn was von Anfang an war und ist, gilt noch immer: das Licht ist stärker, als die Nacht oder anders formuliert, die Mitte der Nacht ist immer der Anfang eines neuen Tages.

Was uns in der Natur Tag für Tag vor Augen geführt wird, haben die Christen schon sehr bald zu Gleichnis genommen für eine Erfahrung, die sich eigentlich gar nicht beschreiben lässt. Und dennoch gesagt und erzählt und gefeiert sein will: Die Mitte der Nacht des Todes ist der Anfang des österlichen Lebens. Das haben sie mit Jesus erlebt. Auf einmal war alles zusammengebrochen und an einem Kreuz gescheitert. Und dann dieser Aufbruch! Wie Freigelassene machen sie sich auf den Weg und verkünden überall, dass Jesus lebt. Wie ein Lauffeuer geht diese Botschaft in die Welt und bezeugt bis zum heutigen Tag eine oft unsichere und dann wieder unerschütterliche Hoffnung, dass Gottes Wort gilt: es werde Licht! Und es ward Licht!.

Wie sehr wünschen wir uns das in der gegenwärtigen Krise. Ich kann nicht und werde nicht glauben, dass sie eine Strafe Gottes ist. Aber ich glaube dass er uns nicht allein lässt, dass er mit uns ist, wie damals mit seinem Volk auf dem Weg durch die Wüste. Und dass er uns die Kraft gibt, alles in unserer Macht stehende zu tun, diese gewaltige Herausforderung gemeinsam zu meistern.

Für mich gibt es viele österliche Lichtblicke, die wie kleine Funken das Hoffnungslicht der Osterkerze weitertragen. Ich denke an die Kinder, die wunderbare Bilder gemalt haben, mit denen sie die Menschen in unseren Pflegeinrichtungen grüßen, ich denke an viele, die spontan ihren alleinstehenden und altgewordenen Nachbarn helfen ,ich denke an eine überall bemerkbare neue Aufmerksamkeit füreinander und ich spüre ganz deutlich eine große Nachdenklichkeit, ob wir einzeln oder als Gesellschaft nachher so weitermachen können, als wäre nichts gewesen. Das sind Lichtblicke mitten in der Krise und solche gibt es noch viel mehr.

Wenn hart gewordene Gesichter wieder lächeln können, wenn abgebrochene Gespräche wieder aufleben, wenn Menschen sich fast bis zur Erschöpfung für Infizierte einsetzen und sie pflegen und versorgen, wenn wir bei all dem das Leid in den Flüchtlingscamps nicht vergessen und wenn die Sorgen um die Arbeitsplätze wirklich ernst genommen werden. Ostern ist darum mehr als ein Datum im Kalender. Es ist der Funke Hoffnung, den wir empfangen und den wir weitertragen.