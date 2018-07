Ganes lockt mit Drachen und Zwergen ins Schloss

Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Stadthalle statt. Eine Information hierzu gibt es am Konzerttag ab 12 Uhr unter

spectrum-kultur-in-tettnang.de und Telefon 07542 / 510 162.

Die Karten kosten im Vorverkauf 25 Euro, an der Abendkasse 27 Euro. Karten gibt es beim Tourist-Infobüro in der Montfortstraße, unter www.reservix.de und bundesweit an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.