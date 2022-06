Gallusgemeinde bedankt sich bei Helfern mit Comedy-Abend

Auch die Kirchengemeinde St. Gallus lebt vom ehrenamtlichen Engagement vieler Frauen und Männer, Jugendlicher und Kinder. Als Dankeschön und als Zeichen der Wertschätzung werden nun die Mitarbeiter mit Partner zum Ehrenamtlichenabend eingeladen. Dieser beginnt am Samstag, 9. Juli um 18.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Galluskriche. Im Anschluss um 19.30 Uhr erwartet die Helfer Kultur und Begegnung im Gemeindezentrum. Die „Saubachkome.de“ hat ihr Kommen angesagt. Sie schreiben über sich selber: Man könnte den Bogen weit spannen mit der Behauptung, dass es Menschen gibt die in einer globalisierten Welt ihren Fokus wieder verstärkt auf das legen, was ihnen nicht fremd, sondern naheliegend ist. Und so stünde schwäbische Comedy auch ein wenig dafür ein, dass es so etwas wie eine oberschwäbische Identität gibt. Und zwar in demselben Maße wie das kleine unscheinbare Fließgewässer namens Saubach dem Örtchen Äpfingen, der Heimat der „Saubachkome.de“, seine Identität gibt. Wie überall lohnt es sich genauer hinzuschauen und die Schönheit im Verborgenen zu entdecken. Das kann in der Erkenntnis münden, dass der Saubach für einige einfach mehr ist, als nur ein Rinnsal der ein Dorf durchschneidet. Dies ist der Bodensatz aus dem die „Saubachkome.de“ die Essenz für ihre Sketche und Lieder schöpft. Wenn es dann mal etwas deftig wird liegt es daran, dass der Schwabe mitunter durch drastische Wortwahl gerne zügig auf den Punkt kommt. Den wahren Schwaben wirft dies nicht aus der Bahn, alle anderen werden sich fügen müssen. Anschließend soll genug Raum für Begegnung sein.