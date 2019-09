Gärten aus der Sicht von Künstlern

In der nächsten Ausstellung von Spectrum Kultur in der Städtischen Galerie im Schlosspark wird das Thema Garten behandelt. Anselma Murswieks großformatige Leinwände sind übersät von Blättern und Blüten, die auch über den Bildrand hinaus zu wachsen scheinen, sodass die Bilder endlos erweiterbar sind, heißt es in der Vorschau des Veranstalters. Bei manchen Objekten von Esther Rollbühler erkennt man recht schnell die Ähnlichkeit zu Blumen und Blüten. Manche wirken jedoch eher wie Pilze oder Amöben mit verschiedenen grafischen Elementen. Jenny Winter-Stojanovic (rechtes Bild) wird eine Installation aus Draht, Lichtschläuchen und biologisch abbaubarer Frischhaltefolie nach Formen der Natur speziell für die Orangerie im Schlosspark erstellen. Und im Rathaus werden parallel zur Ausstellung Bilder der Tettnanger Künstlerin Marga Schmalzhaf gezeigt, in denen sie mit Hilfe geometrischer Formen Blüten, Bäume, Früchte und viele weitere Motive aus der Natur darstellt. Zum umfangreichen Rahmenprogramm zur Ausstellung mit Führungen und Lesungen und mehr gehört auch das Land-Art-Projekt von Hama Lohrmann im Schlosspark. Der Künstler wird in der Zeit vom 7. Oktober bis 11. Oktober eine Skulptur aus Naturmaterialien entwickeln. Die Vernissage findet am Freitag, 27. September, ab 17 Uhr in der Galerie statt. Fotos: Veranstalter