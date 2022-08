Futronic verabschiedet zwei langjährige Weggefährten

Die Firma Futronic feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag – einen Großteil davon haben Johannes Dimmler und Bernhard Kubik miterlebt und mitgestaltet. Jetzt haben sich die zwei Mitarbeiter aus dem aktiven Arbeitsleben verabschiedet.

Verdiente Mitarbeiter lässt man nur ungern gehen, doch irgendwann ist es halt so weit, heißt es in einem Schreiben des Unternehmens. Fast 37 Jahre lang war Bernhard Kubik bei Futronic, Johannes Dimmler bringt es sogar auf 38 Jahre. Beide gehörten quasi zum Inventar, und ohne sie, das kann man wohl behaupten, wäre Futronic ein anderes Unternehmen, heißt es in dem Unternehmensschreiben weiter.

Bis zum letzten Arbeitstag hätten sich Kubik und Dimmler wohl gefühlt bei Futronic, im Kollegenkreis, „da passt das Klima, das Miteinander einfach“, so Dimmler zum Abschied. Außerdem schätzte er die immer wieder neuen, spannenden Herausforderungen, die Abwechslung, die Vielfalt der Aufgaben, „hier wurde mir nie langweilig“. Und als technikaffiner Mensch, ergänzt er, „finde ich es klasse, dass ich hier die technologische Entwicklung nicht nur mitbekommen habe, sondern sie auch mitgestalten durfte“.

Geschäftsführer Michael Preuß dankte seinen beiden langjährigen Weggefährten im Rahmen einer kleinen Feierstunde samt versammelter Belegschaft für ihre wertvollen Dienste. Preuß wünschte Johannes Dimmler und Bernd Kubik mit ein paar Anekdoten, warmen Worten und viel Humor alles Gute zum „Happy End“, wie er es nannte. Und einen entspannten Start in einen neuen Lebensabschnitt.