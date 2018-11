Futronic schafft Platz und sucht Personal

400 Quadratmeter groß ist die Produktionshalle, die der Tettnanger Hersteller für Steuerungstechnik Futronic kürzlich in Betrieb genommen hat. Das war nötig geworden, weil die bestehenden Räume in direkter Nachbarschaft im Gewerbegebiet Bürgermoos zu klein wurden. „Wir haben fertige Maschinen teilweise mit dem Kran aus der Halle holen müssen“, sagt Geschäftsführer Michael Preuß über die beengten Verhältnisse.

In der neuen, angemieteten Produktionsstätte befinden sich unter anderem die Kabelkonfektionierung, der Kleingerätebau sowie ein Testlabor. Außerdem, so heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens, steht dort eine Trainingsstation für die Schulung von Bedienpersonal von sogenannten IS-Maschinen, die in der Glasproduktion eingesetzt werden. „Der Umzug von Teilen der Fertigung nach nebenan schafft darüber hinaus weitere Kapazitäten auf den Produktionsflächen in den Hauptgebäuden“, so Geschäftsführer Michael Preuß. Die IT-Abteilung und der Vertrieb haben nun mehr Platz.

2008 ist das Unternehmen von Waldesch, wo jetzt das Regionalwerk Bodensee seinen Sitz hat, nach Bürgermoos gezogen. 2012 wurde erweitert und 2016 die Produktionsfläche erneut vergrößert. Mit der jüngsten Erweiterung produziert das Unternehmen nun auf 3900 Quadratmetern Steuerungstechnik für die Glasindustrie oder auch Schaltschränke, bei letzteren hofft das Unternehmen die Wartezeiten durch die Erweiterung verkürzen zu können. Verantwortlich für die Entwicklung des Unternehmens seien unter anderem internationale Partnerschaften sowie Aufträge und neue Geschäftsbereiche, erzählt Michael Preuß.

Wächst das Unternehmen weiter so, wie bislang, dann könnte der Platz für rund zwei Jahre ausreichen, glaubt der Geschäftsführer. „Wenn wir im gleichen Tempo weiterwachsen, dann müssen wir uns Gedanken machen.“ Am Standort in Bürgermoos sei der Platz jedenfalls ausgereizt, sagt er. Dann müsste man erweitern oder auslagern.

Neben dem Platz treibt den Geschäftsführer auch der Mangel an Arbeitskräften um, hier sieht er großen Bedarf. In den Bereichen Produktion und Entwicklung gibt es offene Stellen, „das drängt uns sehr“, sagt er. Insgesamt 80 Mitarbeiter kümmern sich derzeit in Tettnang um das Geschäft.