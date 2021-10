Fußballerinnen des TSV Tettnang klettern auf Rang acht

Die Fußballerinnen des TSV Tettnang haben in der Oberliga den dritten Saisonsieg geschafft. In den vergangenen drei Partien hatte der TSV immer geführt, aber alle Partien verloren. Durch den 3:1-Sieg beim TSV Neckarau schlossen die Tettnangerinnen nach Punkten zu Neckarau auf. Auch die zweite Mannschaft und die U17-Juniorinnen des TSV Tettnang gewannen ihre Partien.

Oberliga: TSV Neckarau – TSV Tettnang 1:3 (1:1). – Tore: 1:0 Chanelle Ratzel (16.), 1:1, 1:2, 1:3 Simone Birkle (30., 77., 78.) – Tettnang: Gragnato, Friedrich, Serafini, Rizzolo, Köger, Sittel, Brinz (85. Friedel), Loitz (83. Knoll), Kaiser, Birkle, Trautwein (79. Marschall) – Nach einem langen Ball verpasste es Tettnang nach etwa einer Viertelstunde, geschlossen herauszurücken. Dies führte dazu, dass Chanelle Ratzel nicht im Abseits stand und den 1:0-Führungstreffer für Neckarau erzielen konnte. In der 30. Minute schoss Simone Birkle nach einem langen Ball hinter die Abwehrkette des TSV Neckarau das 1:1.

Noch zwei weitere Treffer der Tettnanger Matchwinnerin folgten: Im Anschluss an einen Eckball brachte Birkle die Gäste in der 77. Minute mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte in Führung. Keine 60 Sekunden später traf Birkle zum Endstand. Die Unordnung in der hinteren Kette der Gastgeberinnen nutzte sie und traf aus 18 Metern. Am Sonntag (13 Uhr) erwartet der TSV Tettnang den FSV Waldebene Suttgart Ost.

Regionenliga: SV Immenried – TSV Tettnang II 1:2 (1:1). – Tore: 0:1 Tamara Holzberger (15.), 1:1 Carina Hösle (36.), 1:2 Ramon Schmidt (65.) – Mit drei mühsam erkämpften Punkten kehrte die zweite Mannschaft des TSV Tettnang aus Immenried zurück. Kurz vor Schluss rettete Torhüterin Marina Müller dem TSV die drei Punkte.

B-Juniorinnen-Oberliga: FC Wittlingen – TSV Tettnang 0:8 (0:3). – Kantersieg in Wittlingen. Ein schnelles Führungstor sollte die Weichen früh auf Sieg stellen und den Tabellenvorletzten gar nicht erst ins Spiel kommen lassen. Das gelang – Lea Kipper schoss in der elften Minute das 1:0. Amelie Max und wieder Kipper sorgten für den 3:0-Pausenstand. In der zweiten Halbzeit war die Tettnanger U17 noch zielstrebiger und konzentrierter. Alina Weiss mit ihrem Premierentreffer, Jule Scheerer, Lara Pepaj mit einem Doppelpack und Kipper mit ihrem dritten Treffer schraubten das Ergebnis auf 8:0 in die Höhe.