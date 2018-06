Fusion bei den Aktiven ist ein Thema fürs nächste Jahr

Die Fusion oder zumindest eine Spielgemeinschaft der Handball-Aktiven von Tettnang und Langenargen ist schon manches Mal diskutiert worden. Häufig blieb sie unter der Oberfläche oder war ein Thema für vergleichsweise kleine Runden. Nun ist klar: Die Abteilungen sind grundsätzlich an einem Zusammenwirken interessiert, doch sie haben die Frist für die entsprechende Anmeldung versäumt.

So berichten es jedenfalls übereinstimmend Hans Schupp und Detlef Ritter. Die beiden Trainer der Aktiven-Mannschaften – die eine kommende Saison wieder in der Bezirksklasse, die andere weiter in der Bezirksliga – sind Befürworter einer Zusammenarbeit, wie auch immer diese konkret aussehen mag. Hans Schupp wurde gar zum stärksten Antreiber „großmontfort’scher Handballvisionen“.

Der beidseitige Nutzen ist groß

Formale Fragen und den Abteilungsstolz beiseite gelassen, ist der Nutzen einer sportlichen Zusammenarbeit kaum von der Hand zu weisen. Die erste Mannschaft, gebildet aus dem Grundstock von Langenargen I, würde in der Bezirksliga spielen. „Da könnten wir auch ein paar Spieler einbringen“, sagt Schupp. Die Tettnanger Aufsteigermannschaft könnte als Bezirksklasse-Team die Reserve bilden oder das Forum, um junge Spieler fit für kniffligere Aufgaben in der „Ersten“ zu machen. Wahrscheinlich blieben sogar genug Spieler für eine dritte Mannschaft in der Kreisliga. Langenargen II hat dort Platz zwei nur knapp verpasst. „Jetzt würde die Zusammenarbeit etwas bringen, jetzt hat man zusammengenommen mehr als dreißig Spieler und einen gewissen Trainerstab“, wirbt Hans Schupp.

Auch der Blick auf die Konkurrenz drängt zum Handeln: „Früher oder später läuft uns Friedrichshafen/Fischbach den Rang ab“, sagt Schupp – auch die HSG ist ein Produkt aus zwei Vereinen – zudem ein Musterbeispiel, wie sich engagierte Jugendarbeit in sportlichen Erfolg umschlagen kann. In ihrer ersten Bezirksliga-Saison haben die Häfler die Klasse ohne größere Schwierigkeiten gehalten, für die kommenden Jahre sind die Aussichten dank etlicher vielversprechender Jugendspieler ausgezeichnet. Eine vereinigte Konkurrenz von Langenargen und Tettnang erwächst der HSG zumindest in der kommenden Runde nicht.

Es gab zwar ernsthafte Gespräche und grundsätzlich bestand in beiden Abteilungen Interesse an einer Kooperation bei den Aktiven. „Doch die Idee kam in den Gesprächen zu kurz vor Fristablauf auf, wir haben vor allem über die Jugend gesprochen“, berichtet Helmut Stauber, der seit einem Jahr die Langenargener Jugendarbeit betreut. Mindestens in der neuen Runde muss bei den Aktiven noch einmal jeder für sich spielen. „Ich werde versuchen, eine schlagkräftige Truppe auf die Füße zu stellen“, verspricht Hans Schupp. Sein Ton lässt aber vermuten, dass das kniffliger werden könnte als gedacht.

Immerhin ein zartes Pflänzchen der Zusammenarbeit können Tettnang und Langenargen vermelden: Die A-Jugendlichen der beiden Abteilungen sollen in der kommenden Saison eine gemeinsame Mannschaft bilden. Hierfür wurde allerdings keine Jugend-Spielgemeinschaft gegründet – auch, weil der TV Langenargen in der Jugend ja mit Kressbronn und Eriskirch bereits die JSG Bodensee bildet. Stattdessen sollen die Langenargener Spieler das TSV-Dress tragen.

Behutsames Vorgehen

Die Abteilungen gehen behutsam vor: Vor dem Relegations-Rückspiel der Langenargener Aktiven gegen Trossingen fand ein Probertraining statt. Man wird sich nun bis Juni regelmäßig zum Handballspielen treffen. Ist der Wille zur Zusammenarbeit dann immer noch da, zieht Langenargen fristgerecht seine A-Jugend zurück – und die Langenargener A-Jugendlichen spielen kommende Runde gemeinsam mit dem Tettnanger Nachwuchs.

Was im Jugendbereich klappt, könnte später auch bei den Aktiven gelingen. Die Hürden für eine Spielgemeinschaft sind vergleichsweise niedrig; so könnte eine HSG etwa nach einem Probejahr wieder aufgelöst werden. „Beide Vereine sind da offen“, berichtet Helmut Stauber aus den Gesprächen. „Aber es ist auch klar, dass beide etwas verlieren würden – Tettnang vielleicht sogar etwas mehr.“

Für solche Überlegungen haben die Abteilungen, nachdem sie den Termin für die Runde 2012/13 verpasst haben, nun aber noch fast ein ganzes Jahr lang Zeit – und die TSV-Handballer können das Thema bei ihrer Jahreshauptversammlung am Montag, 14. Mai, besprechen.