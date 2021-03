Funkenbuben aus Reute unterstützen DRK Tettnang

Im Rahmen der Funkenaktion haben es sich die Funkenbuben der Funkengemeinschaft Reute nicht nehmen lassen, eine Spende an das DRK Tettnang zu machen. Jedes Mitglied spendete laut Mitteilung eine Betrag, sodass am Ende 300 Euro zusammenkamen. Funkenchef Daniel Messmer überbrachte den Spendenscheck an die stellvertretende DRK-Bereitschaftsleiterin Bianca Cichon, die ihn mit großer Freude entgegennahm.

Die Übergabe kann als Video abgerufen werden unter https://youtu.be/hQTlNMLn42A