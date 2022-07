Für Silka Thanners Hofzirkus geht der Hauptpreis nach Herrgottsweiler

Der Rotary Club Friedrichhafen-Tettnang hat zum vierten Mal einen sozialen Förderpreis von insgesamt 7500 Euro vergeben. Glücklicher Gewinner des Hauptpreises von 2000 Euro ist die Zirkuspädagogin Silka Thanner mit ihrem Hofzirkus in Herrgottsweiler. Außerdem gab es einen mit 1500 Euro, zwei mit 1000 Euro und vier mit 500 Euro dotierte Preise.

Mit dem diesjährigen Rotary Förderpreis für soziales Engagement unter dem Motto „Sport bewegt uns“ wurden Projekte und Initiativen aus unterschiedlichen sportlichen Abteilungen ausgezeichnet. Im Zentrum standen kreative Möglichkeiten aus verschiedenen sportlichen Abteilungen, wie man Sport betreiben und Menschen in Bewegung bringen kann.

Als Anerkennung und Würdigung ihres sozialen Engagements lud der Rotary Club acht Preisgeldträger samt Begleitung zu einer Feier mit einem Drei-Gänge-Menü ins Hopfengut Siggenweiler-Tettnang ein. Grandioses Wetter und gut gelaunte Gäste sorgten für einen vergnüglichen Abend im Biergarten des Hopfenguts.

Präsident Michael Hofmann betonte in seiner Ansprache die gesellschaftliche und gemeinnützige Bedeutung von Rotary. „Wir fördern Gemeinnützigkeit und kümmern uns um soziale Dinge, die von allein sonst nicht laufen würden“. Das sei der „Kern der rotarischen Arbeit“, wozu auch die Auslobung des Förderpreises „Sport bewegt uns“ zähle. „Denn Sport führt zur sozialen Vernetzung. Leute treffen sich und tauschen sich aus“.Nach zwei Jahren Corona-Leerlauf sei eine gewisse Trägheit entstanden, „und die wieder zu überwinden, das war uns ganz wichtig“, leitete Präsident Hofmann den gemütlichen Abend der Preisverleihung ein.

Im Laufe des Abends stellte Vorstandsmitglied Ursula Kunz vom Gemeindienst der Rotarier die Preisgeldträger mit ihren Projekten vor und gratulierte den glücklichen Gewinnern. Der Hauptgewinn von 2000 Euro ging an die Zirkuspädagogin Silka Thanner, die einen Hofzirkus ganz besonderer Art in Tettnang-Herrgottsweiler betreibt. „Mit ihrem Hofzirkus-Projekt, das Sport und Bewegung, Pädagogik und Spaß, Kommunikation und Integration verbindet, konnte die Preisträgerin die Jury begeistern und überzeugen“, informierte Ursula Kunz die Gäste. Den zweiten Preis von 1500 Euro erhielt die DLRG Ortsgruppe Meckenbeuren für ihr Jugend-Einsatz-Team, jeweils 1000 Euro gingen an das Jugendteam des Tennisclub TC Tettnang und an den TSV Tettnang für das Projekt „Kinderschutz im Mädchensport“.

Die vierte Förderpreis-Auslobung habe wunschgemäß wieder eine Vielfalt an kreativen Ideen und Initiativen zutage gefördert, die unser gesellschaftliches Leben bereichern, beendete Ursula Kunz den offiziellen Teil und kündigte eine Fortsetzung der nun schon traditionellen Förderpreisauslobung im nächsten rotarischen Jahr an. Als kleine Überraschung überreichten die Rotarier allen Preisträgern abschließend eine Flasche Wein und einen Blumenstrauß als Anerkennung für ihr Engagement.

Mit jeweils 500 Euro wurden bedacht: die Reha-Sportgruppe Lebenshilfe Bodenseekreis, die Fußballmannschaft Dynamo Lukas der Stiftung Liebenau, der Reit- und Fahrverein Tettnang für die Reitschule für Kinder und Jugendliche und der TSV Tettnang Freizeitsport zum Vereinsjubiläum.