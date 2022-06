Für Rock im Vogelwald steht der Termin fest

Stück für Stück wird der Rock im Vogelwald 2022 konkreter. Bei dem Kult-Festival im Laimnau wird in diesem Jahr am Freitag 26., und Samstag, 27. August, wieder gerockt. Über Auflagen und Ablauf werde demnächst informiert, kündigen die Veranstalter an. „Bands folgen in Kürze “macht die Homepage www.vogelwald.de Appetit auf die 34. Auflage.

Coronabedingt hatte der Rock im Vogelwald 2020 und 2021 pausiert, jetzt ist es wieder soweit – dies nicht am gewohnten Termin Mitte Juli, sondern am letzten August-Wochenende. Vermieden wird damit auch eine Termin-Kollision mit dem siebten und letzten Flieger Open Air sein, das am Samstag, 3. September, von 19 bis 23 Uhr steigt. Thin Mother und Rockanarchie spielen an diesem Abend auf einem Teil des Parkplatzes bei der Baywa. Anders als bei den Car-Open-Airs wird sich die Bühne auf dem Parkplatz befinden – und nicht auf der Flieger-Straßenseite.

Hier wie in Laimnau läuft die Organisation im Hintergrund auf Hochtouren. Zuständig ist bei Rock im Vogelwald die SG Argental, die das Festival veranstaltet. Fest steht nach einer Ortsbegehung mit Vertretern des Umweltschutzamts, dass bei der 34. Auflage einige Vorgaben einzuhalten sind. Liegt die Location bei Laimnau, nach der das Festival den Namen trägt, doch nahe von Schutzgebieten – Mindestabstände gehören daher zu den unabdingbaren Auflagen der Behörden.