Für Pfarrer Hermann Riedle haben alle Menschen einen Platz an der Krippe

In der Kirche in Rosenberg bei Ellwangen hat der Pfarrer Sieger Köder (1926-2015) zusammen mit Menschen aus der Kirchengemeinde eine besondere Krippe gestaltet. Zu sehen gibt es die vertrauten Figuren vom Jesuskind in der Krippe, Maria und Josef, Ochs und Esel, den Hirten auf dem Feld und den Engeln, die darüber schweben. Doch in dieser Krippenlandschaft, die der Künstler um den Altar herum gestaltet hat, gibt es noch viel mehr: da sind Waldarbeiter aus der Umgebung von Rosenberg, da gibt es Jakobspilger, die sich auf nach Santiago de Compostela gemacht haben und in Rosenberg Halt machen, da gibt es orthodoxe Juden an der Klagemauer. Und an der Seite hat eine ganze Zirkusgruppe ihr Lager aufgeschlagen und führt ihre Kunststücke vor.

Alle Menschen haben Platz an der Krippe, so deute ich diese sehenswerte Krippe. Oder wie Papst Franziskus es ausdrückt: „Wir sind eingeladen uns auf den Weg zu machen, uns anziehen zu lassen von der Demut des Einen, der Mensch wurde, um jedem Menschen zu begegnen. Der, der aus Maria geboren wurde, ist die Quelle und der Halt allen Lebens. In Jesus hat uns Gott einen Bruder geschenkt, einen treuen Freund, der uns immer nahe ist. Er kommt zu uns, um den entscheidenden Fragen nach dem Sinn unserer Existenz eine Antwort zu geben: Wer bin ich? Warum liebe ich? Warum leide ich? Seine Nähe bringt Licht in die Finsternis und erleuchtet alle, die durch das Dunkel des Leidens gehen. In dieser von Jesus erneuerten Welt ist Platz für alles Menschliche und für jedes Geschöpf. Wo und in welcher Form, auch immer erzählt die Krippe von der Liebe Gottes, des Gottes, der ein Kind geworden ist, um uns zu sagen, wie nahe er einem jedem Menschen ist, egal in welcher Situation er sich befindet“ (Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben „Admirabile signum“, Greccio, 1.12.2019).

Mich haben die Krippe von Sieger Köder und die Worte von Papst Franziskus auf die Idee gebracht, zeichenhaft weitere Personen an die Krippe zu stellen. Da sind mir ganz viele Menschen eingefallen, die in diesem Jahr der Corona-Pandemie Großes geleistet haben, Menschen, die großes Leid erfahren haben, Menschen, die alle der Nähe des menschgewordenen Gottessohnes bedürfen.

Zunächst müsste da ein Krankenpfleger stehen, eine Altenpflegerin, ein Arzt, stellvertretend für alle, die in den Krankenhäusern, in Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten weltweit den Menschen beistehen. Da müssten eine Erzieherin und ein Lehrer stehen, stellvertretend für alle, die in den Kindertagesstätten und in den Schulen, die Kinder und Jugendlichen, lange Zeit auch im Notbetrieb, betreut und unterrichtet haben. Da müsste ein Elternpaar stehen, stellvertretend für alle Eltern, die durch Arbeit, Homeoffice und Kinderbetreuung und vielleicht auch mit der Sorge um den Arbeitsplatz belastet waren.

Da müsste ein Feuerwehrmann, eine Polizeibeamtin und ein Notfallsanitäter stehen, stellvertretend für alle Rettungskräfte die trotz Ansteckungsgefahr Menschen beigestanden sind. Ich möchte gerne einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin eines Gesundheitsamtes dazustellen, die vor der großen Aufgabe standen, Infektionswege nachzuvollziehen und Menschen vor einer möglichen Ansteckung zu bewahren.

Da müssten auf Frauen und Männer der Bundesregierung und der Bundesländer stehen, die die schwierige Aufgabe hatten und haben, Entscheidungen zu treffen in der Spannung zwischen Schutz Gefährdeter und einem Aufrechterhalten der Arbeitswelt.

Da müsste auch ein junger Mensch stehen, der eigentlich geplant hat, sein Studium im Ausland zu beginnen, der Berufserfahrung in der Welt sammelt wollte, der im einem Sozialen Jahr in Afrika oder Südamerika helfen wollte. Ich möchte noch eine Frau und einen Mann aus der Arbeitswelt dazu stellen: manchmal waren durch Mehrarbeit gefordert, andere waren in Kurzarbeit, manche waren zur Untätigkeit gezwungen, manche haben ihren Arbeitsplatz verloren. Ganz an den Rand würde ich einen Menschen stellen, der da alleine steht, der keine Familie hat, der auf sich selbst gestellt, der vereinsamt ist. Daneben könnte auch ein Kind oder ein Erwachsener stehen, bedrückt, verängstigt, weil sie im Look-Down häusliche Gewalt erleiden mussten. Da müssten keine drei Könige stehen, aber Vertreter aller Kontinente der Welt, die für die Menschen stehen, die dem Pandemie hilflos ausgeliefert sind, die keinen „Rettungsschirm“ haben, die neben der Sorge um die Gesundheit sich um das Lebensnotwendige sorgen müssen.

Wen würden Sie gerne dieses Jahr zur Krippe dazu stellen? Ich denke, es würden noch viele Menschen und ihre Geschichte dazu kommen. Der Platz an der Krippe in Rosenberg würde dafür wahrscheinlich nicht ausreichen, für alle, die wir gerne an die Krippe stellen möchten.

Ich möchte nochmal Papst Franziskus zu Wort kommen lassen: „Von der Krippe aus verkündet Jesus mit sanfter Macht den Aufruf zum Teilen mit den Geringsten als dem Weg zu einer menschlicheren und solidarischen Welt, in der niemand ausgeschlossen und an den Rand gedrängt wird.“ Von dieser Solidarität kann uns diese besondere Krippe, die in unseren Gedanken entstanden ist, erzählen.