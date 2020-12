Für Gottesdienste müssen sich Gläubige dieses Jahr anmelden

Die Martin-Luther-Gemeinde Tettnang stellt sich auf die aktuelle Situation der Corona-Pandemie ein. Darum hat der Kirchengemeinderat beschlossen, dass für die Gottesdienste in diesem Jahr an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen Anmeldung notwendig sind, wie die Kirchengemeinde mitteilt.

„Uns ist wichtig, dass die Gottesdienstbesucher gut versorgt sein können, darum haben wir uns im Kirchengemeinderat in diesem besonderen Jahr zu diesem Schritt entschieden“, heißt es in der Ankündigung. Alle, die kommen möchten, sind herzlich eingeladen, mitzufeiern und können sich ab sofort bis einschließlich Sonntag, 20. Dezember, unter der Nummer 07542 / 7455 und per E-mail an pfarrbuero.tettnang@elkw.de anmelden, und zwar für folgende Gottesdienste in der Schlosskirche:

- musikalischer Festgottesdienst an Heiligabend, 24. Dezember, 18 Uhr, in der Schlosskirche, mit Übertragung in den Schlossinnenhof um den Weihnachtsbaum, mit Stehplätzen und einigen Sitzplätzen. Der Gottesdienst wird musikalisch gestaltet von einem Instrumentalensemble unter der Leitung von Ingrid Trost.

- Festgottesdienst in der Schlosskirche am Christfest, 25. Dezember, um 10 Uhr

Für die ökumenischen Familiengottesdienste in der St.-Galluskirche an Heiligabend, 24. Dezember, um 14.30 und um 16 Uhr und für den ökumenischen Gottesdienst am Samstag, 26. Dezember, 10 Uhr, erfolgt die Anmeldung über das katholische Pfarrbüro Tettnang, Telefon 07542 / 937 40. Diese Gottesdienste können auch per Telefon mitgehört werden, Informationen gibt das katholische Pfarrbüro dazu.

Für alle, die in diesem Jahr lieber zu Hause bleiben, liegt ein Gottesdienstheft zum Mitnehmen bereit.

Die Kirchengemeinde hat diese Liturgie allen Gemeindegliedern ab 80 Jahren mit einem persönlichen Gruß nach Hause geschickt.

Außerdem bekommen Familien des Martin-Luther-Kindergartens und Familien mit Kindern von der ersten bis zur vierten Klasse eine kindgerechte Liturgie für eine Feier in der Familie zu Hause verschickt, mit einem Gruß vom Kinderkirchteam der Gemeinde. Ein besonderes ökumenisches Angebot der evangelischen Kirchengemeinde Tettnang, gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde Neukirch, gibt es in Goppertsweiler. Das ökumenische Team hat für die Tage vom 24. bis 26. Dezember einen Stationenweg von der Kirche St. Martinus zur Krippe am Waldrand vorbereitet. An beiden Friedhofstüren gibt es Hinweisschilder mit Wegbeschreibungen. Dieser Weg kann eigenständig unter Einhaltung des Mindestabstandes begangen werden und wird auf circa zweieinhalb Kilometer Waldweg aufgebaut, mit sieben Stationen, Text und Bild von Sieger Köder und endet an der Krippe am Waldrand.

In Boxen an der Krippe werden zwei Liturgievorschläge zu Weihnachten für die Feier zu Hause (mit und ohne Kinder) angeboten .