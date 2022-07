Für einen Nachmittag den Alltag vergessen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie schön ist es, endlich mal wieder an den Bodensee zu kommen, die Schiffe auf dem See zu beobachten, Kinder und Erwachsene, die im See baden und die Sonne bringt den See zum Glitzern. Diese wunderschöne und entspannte Idylle erlebten die Teilnehmer*innen beim diesjährigen Rollstuhlfahrer Ausflug, zu dem die Kirchengemeinde St. Gallus und die kirchliche Sozialstation eingeladen hatten. Der Nachmittag startete mit einem Impuls von Herrn Pfarrer Riedle in St. Georg in Wasserburg. Anschließend ging es am See entlang ins Schlosshotel Wasserburg, wo auf der Terrasse direkt am See Kaffee und Kuchen hergerichtet waren. Manche Teilnehmer*innen berichteten, dass sie seit fast zwei Jahren nicht mehr aus ihrer Wohnung gekommen sind. Für sie war schon allein die Fahrt nach Wasserburg ein besonderes Erlebnis: die Obstplantagen, die Rebstöcke, die vielfältigen Farben der Natur und die Berge, die sich an diesem Nachmittag extra klar präsentierten. Andere Teilnehmer*innen hatten sich mehrere Jahre nicht mehr gesehen und die Freude war groß einander wiederzutreffen, miteinander zu reden, wieder in Kontakt zu kommen. Ein wertvoller Nachmittag, an dem zu spüren war, wie wichtig es ist, zu einer Gemeinschaft zu gehören und diese zu erleben.

Ein herzliches Dankeschön an Irene Frei für die Organisation des Ausflugs, an alle Fahrer und Begleitpersonen, die mit ihrem Engagement diesen Ausflug ermöglicht haben und an die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang, die durch ihre Spende Kaffee und Kuchen gesponsert hat.