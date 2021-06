Für den Klimaschutz in die Pedale treten

Seit dem 12. Juni treten 34 Teams mit insgesamt 422 Radelnden bei der internationalen Kampagne Stadtradeln in die Pedale. Bis jetzt wurden einer städtischen Pressemitteilung zufolge bereits 65 142 Kilometer erreicht. Das ist ein sehr guter Halbzeitstand für die dritte Teilnahme der Stadt Tettnang. Es sind zwar weniger Teams als im Vorjahr, dafür aber mehr aktive Radelnde. Zum Vergleich: Im letzten Jahr waren es 53 Teams aber zu diesem Zeitpunkt „nur“ 44 681 Kilometer. Wir freuen uns sehr, dass diese internationale Kampagne des Klima Bündnis auch in Tettnang immer mehr Anhänger findet“, so Bürgermeister Walter. Beim Wettbewerb Stadtradeln geht es um Spaß am Fahrradfahren und tolle Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen der Mitteilung zufolge im Verkehr, sogar ein Viertel der Kohlendioxid-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden.