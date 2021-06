Fünfstelligen Betrag an „Rockstar“ in Not überweisen

Betrüger haben eine 45-jährige Frau aus dem Bereich Tettnang um ihre Ersparnisse gebracht. Über eine Social-Media-Fanseite einer bekannten deutschen Rock-Band wurde sie Ende des letzten Jahres von einem Betrüger angeschrieben, der sich laut Pressemitteilung der Polizei als der Frontmann der Musikgruppe ausgab.

In zahlreichen Nachrichten schüttete dieser der 45-Jährigen sein Herz aus und gab an, dass er aufgrund von Fehlern im Management in finanzielle Not geraten sei. Über mehrere Monate tauschte man sich über das in Schieflage geratene Privatleben des Stars aus. Da der angebliche Rockstar der international sehr erfolgreichen Musikgruppe immer wieder darüber klagte, finanziell schlecht gestellt zu sein, überwies die Geschädigte mehrmals hohe Geldbeträge auf ausländische Konten und nahm dafür auch eigens einen Kredit von mehreren tausend Euro auf.

Erst als sie eine größere Summe für die angebliche Zusendung eines mit Bargeld gefüllten Koffers überweisen sollte, wurde die Frau stutzig. Sie kontaktierte die Polizei, die nun wegen Betrugs ermittelt. Der 45-Jährigen entstand ein finanzieller Schaden im hohen fünfstelligen Euro-Bereich.