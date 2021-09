Führungswechsel beim Musikverein Hiltensweiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der 1. Vorsitzende Jens Baier eröffnete am Sonntag, den 12.09.2021 die gutbesuchte Versammlung mit einer Begrüßung an die anwesenden Mitglieder und verwies auf die aktuelle 3G-Regelung während dieser Versammlung. Nach der Begrüßung wurden die aktuellen Mitgliederzahlen verkündet. Anschließend erklang im Gedanken an die im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder das Kameradenlied durch eine kleine Besetzung der Musikkapelle.

Im Bericht des Vorstandes verkündete Jens Baier aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt als 1. Vorsitzender. Außerdem blickte er auf ein schwieriges Geschäftsjahr 2020 zurück und betonte ganz besonders das Engagement der Unterstützer des Vereins. Denn sie stellten private Hofflächen für Proben im Freien zur Verfügung. Doch nicht alles stagnierte in diesem Jahr und so konnte der 1. Vorsitzende auch im Musikverein die fortschreitende Digitalisierung feststellen, was z.B. virtuelle Sitzungen und Proben ermöglichte.

Im Anschluss schilderte die Jugendleiterin Julia Jakob die großen Herausforderungen der Jugendarbeit in 2020. Durch die Kontaktbeschränkungen konnten Unterricht und Proben nicht stattfinden, was den Fortschritt bei der Jugendarbeit nicht unbedingt förderte. Emotional sprach sie einen Dank an den langjährigen Gönner Wolfgang Hyrenbach aus, der mit einer großzügigen Spende und die zusätzliche Organisation eines Ausflugs, die Zusammenkunft der Jugendkapelle ermöglichte.

Wahlleiter Markus Brugger übernahm dann das Wort. Es stand das Amt des 1. Vorsitzenden außerordentlich und das Amt des Schriftführers zur Wahl. Beide bisherigen Amtsinhaber ließen sich nicht wieder zur Wahl aufstellen. Als Kandidat für den Vereinsvorsitz wurde Alexander Lanz einstimmig von der Versammlung für den Vorsitz gewählt. Auch die Wahl des Schriftführers verlief einstimmig für den angetretenen Kandidaten Jonas Merath. Die frei werdende Rolle als aktive Beisitzerin im Verein wird zukünftig von Carolin Kleiner ausgeübt.

In diesem Jahr wurden die Ehrungen von Jens Baier durchgeführt. Er freute sich, Benjamin Brugger und Jonas Merath für die 10-jährige aktive Mitgliedschaft ehren zu können und übereichte ihnen die Ehrennadel in Bronze. Weitere Ehrungen wird der Verein im Rahmen des nächsten Adventskonzerts durchführen.

Mit emotionalen Worten bedankte sich Alexander Lanz für die Leistung und das Engagement von Jens Baier, welcher von ihm einen motivierten und zusammenhaltenden Verein übergeben bekommt.