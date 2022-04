Führungswechsel bei der Narrenzunft Laimnau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kürzlich fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Narrenzunft Laimnau im Gasthaus Schöre in Dietmannsweiler statt. Nach der Begrüßung durch Vize-Zunftmeisterin Claudia Martin, folgten die Berichte der Vorstandschaft, die durch die coronabedingte Zwangspause kurz ausfielen und rasch vorgetragen waren. Einen guten Kassenstand, trotz fehlender Einnahmen, konnte Kassier Ulrike Schmidt vermelden den die Kassenprüfer bestätigten und die gute Arbeit lobten. Im Anschluss stand die Neuwahl des gesamten Zunftrates auf der Tagesordnung, die der Langnauer Ortsvorsteher Peter Bentele gewissenhaft leitete. Die langjährige Zunftmeisterin Stefanie Zwisler trat nicht mehr erneut zur Wahl an, Markus Fronius übernimmt nun den Vorstand der Narrenzunft. Auch Vize-Zunftmeisterin Claudia Martin stellte sich für ihr Amt nicht mehr zur Verfügung und wird von Rebecca Strassner abgelöst. Die Kasse bleibt bei Ulrike Schmidt, die Schriftführung geht von Carina Krause an Claudia Martin und Natalie Ruess übernimmt den Posten der Gruppenführerin von Gudrun Seidl. Ein herzliches Dankeschön für viel Engagement, Herzblut und investierte Zeit sprach Claudia Martin dem scheidenden Vorstandsteam aus und wünschte dem neuen Zunftrat ein gutes Gelingen und viel Freude an den kommenden Aufgaben. Am Ende der Versammlung wurde Marlies Link, die leider nicht persönlich anwesend sein konnte, für ihre langjährigen und treuen Dienste im Verein zum Ehrenmitglied ernannt.