Führungssaison im Schloss vorzeitig beendet

Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg haben sich am Samstag dazu entschieden, alle Museen in ihren Häusern coronabedingt ab sofort zu schließen. Das betrifft auch das Neue Schloss in Tettnang. Damit endet die Führungssaison im Neuen Schloss eine Woche früher als geplant. Normalerweise hätten Gäste zu regulären Führungszeiten die repräsentativen Räume der ehemaligen Montfortresidenz bis Samstag, 31. Oktober, besuchen können, wie die Tourist-Info mitteilt.

Gruppen, die für die Wintermonate eine Führung gebucht haben, wird die Tourist Information ungefähr eine Woche vor der Veranstaltung mitteilen, ob die Besichtigung des Neuen Schlosses möglich ist. Weitere Informationen unter Telefon 07542 / 51 05 00 oder per E-Mail an tourist-info@tettnang.de.