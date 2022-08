Führung durch historisches Baudenkmal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit der Pfarrkirche St. Dionysus in Hiltensweiler stand eines der historisch interessantesten Baudenkmäler im Stadtgebiet von Tettnang auf dem Besuchsprogramm des Förderkreises Heimatkunde. Der Turm des Gotteshauses stammt aus dem 11. Jahrhundert und war ursprünglich ein Wehrturm, dessen Zugang aus Verteidigungsgründen sechs Meter über dem Erdreich lag, erläuterte Konrad Neumann den etwa 40 interessierten Besuchern. Passend zu seinen Ausführungen über die Kirchenglocken brachte Mesnerin Josefine Birk die Arnoldsglocken zum Klingen, die vor genau 400 Jahren gegossen wurde.

Turm, Arnoldskapelle und Kirchenschiff sind zeitlich unabhängig voreinander errichtet worden. Der Ursprung des Gotteshauses geht auf eine Stiftung des Ritters Arnold von Hiltensweiler und seiner Frau Junzela zurück, deren 900. Wiederkehr in diesem Jahr im Argental mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert wurde. Im Innern der Kirche erläuterte Neumann ihre bauliche Entwicklung und die Besonderheiten. Der Chor mit seinem gotischen Netzrippengewölbe von 1516 erinnert an die Tettnanger St.-Anna-Kapelle, die etwa zeitgleich entstand und dem gleichen Baumeister zugeordnet wird.

Zahlreiche Einrichtungsgegenstände verdeutlichen die geschichtliche Verknüpfung mit dem ehemaligen Kloster Langnau. Taufstein, Vortragekreuz, Marienstatue, die Gebeine des hl. Valentin und kostbare Altargeräte stammen aus der Klosterkirche, die nach der Aufhebung der Abtei 1793 abgerissen wurde. Eine außergewöhnliche Geschichte wusste Neumann über das Gemälde „Grablegung Christi“ an der Nordwand des Gotteshauses zu erzählen, das der damalige Salzburger Fürstbischof Wolf Dietrich von Raitenau bei dem italienischen Maler Camillo Procaccini in Auftrag gegeben hatte. Interessant ist auch, dass die Gebeine des seligen Ritters Arnold neben dem Altar des Vorgängerkirchleins beigesetzt, jahrhundertelang Ziel frommer Pilger war, die sich hier Wunderheilung versprachen.

Zu Abschluss der Führung konnten die Besucher einen Blick in die Arnoldskapelle werfen, in der heute die Gebeine des Ritters in einem Altarschrein aufbewahrt werden. Auch die sterblichen Überreste mehrerer Montfort-Grafen und Mönche wurden 1885 aus der Klosterkirche hierher überführt.