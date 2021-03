Führung bei nebenan.de

Melanie Friedrich von der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang unterstützt die Tettnanger dabei, digitale Nachbarn zu werden. Sie bietet eine Online-„Führung“ durch das Internetportal nebenan.de an, und zwar am Donnerstag, 8. April, um 14 Uhr. Man kann über nebenan.de nicht nur Sachen verkaufen, sondern sich auch in Gruppen beteiligen.Benötigt wird laut Mitteilung lediglich ein Internetzugang sowie ein Einladungslink, den es per E-Mail gibt. Eine Anmeldung bei nebenan.de ist nicht nötig. Das Angebot ist kostenfrei.